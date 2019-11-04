Где находятся двое "упрямых" политзаключенных в РФ - неизвестно

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Неизвестно, где находятся украинские политзаключенные Владимир Дудка и Алексей Бессарабов, осужденные в России "за диверсии". Об этом сообщает Крым.Реалии.

Их адвокат Оксана Железняк предположила, что мужчин, скорее всего, этапировали из Москвы в захваченный Россией Крым. Последняя известная точка их пребывания - Армавир (Краснодарский край).

Железняк не знает причины, по которой Дудку и Бессарабова, возможно, этапируют в Крым. По поводу состояния подзащитных Железняк отметила, что ей сложно сказать, так как подзащитных видела давно.

9 ноября 2016 года в Севастополе силовики оккупационной власти задержали Дмитрия Штыбликова, Бессарабова и Дудку, назвав их "ДРГ ГУР", которая якобы готовила диверсии на полуострове. Весной 2017-го Штыбликов заключил сделку со "следствием", признал "вину", получив 5 лет срока и эквивалент 95 000 грн штрафа. Бессарабов и Дудка вины не признают.

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