Стало известно местонахождение двух политзаключенных

Владимир Дудка и Алексей Бессарабов (фото - yalta-24.ru).jpg)

Украинские политзаключенные Владимир Дудка и Алексей Бессарабов находятся в московском СИЗО Матросская тишина. Об этом говорится в сообщении Facebook одного из родственника политзаключенных.

"Папа и Леша находятся в Матросской тишине", - отмечается в сообщении.

Ранее уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к российскому омбудсмену с требованием установить местонахождение политзаключенных Дудки и Бессарабова.

9 ноября 2016 года в Севастополе силовики задержали Дмитрия Штыбликова, Бессарабова и Дудку, назвав их "ДРГ ГУР", которая якобы "готовила диверсии на полуострове". Весной 2017-го Штыбликов заключил сделку со "следствием", признал "вину", получив 5 лет срока и эквивалент 95 000 грн штрафа. Бессарабов и Дудка вины не признают.