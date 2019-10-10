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Стало известно местонахождение двух политзаключенных

Стало известно местонахождение двух политзаключенных - Фото
Владимир Дудка и Алексей Бессарабов (фото - yalta-24.ru).jpg)
10.10.2019, 14:12

Украинцев Владимира Дудку и Алексея Бессарабова отправили в СИЗО Москвы

Украинские политзаключенные Владимир Дудка и Алексей Бессарабов находятся в московском СИЗО Матросская тишина. Об этом говорится в сообщении Facebook одного из родственника политзаключенных.

"Папа и Леша находятся в Матросской тишине", - отмечается в сообщении.

Ранее уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к российскому омбудсмену с требованием установить местонахождение политзаключенных Дудки и Бессарабова.

9 ноября 2016 года в Севастополе силовики задержали Дмитрия Штыбликова, Бессарабова и Дудку, назвав их "ДРГ ГУР", которая якобы "готовила диверсии на полуострове". Весной 2017-го Штыбликов заключил сделку со "следствием", признал "вину", получив 5 лет срока и эквивалент 95 000 грн штрафа. Бессарабов и Дудка вины не признают.

  • 4 апреля так называемый Севастопольский горсуд во временно оккупированном Россией Крыму приговорил украинцев Владимира Дудку и Алексея Бессарабова за "подготовку диверсий" к 14 годам колонии строгого режима каждому.
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Людмила Денисова Владимир Дудка Алексей Бессарабов
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