"Где-то было очень больно". ВСУ ударили по армии РФ сразу четырьмя пакетами HIMARS – видео
03.08.2022, 14:35
M142 HIMARS (скриншот из видео Генштаба)
Управление стратегических коммуникаций ВСУ опубликовало в Telegram видео, на котором запечатлен запуск сразу четырех пакетов ракетных систем HIMARS.
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В Страткоме не уточняют, на каком участке фронта осуществили запуск, однако написали, что "где-то было очень больно".
Одна система HIMARS способна запускать сразу шесть высокоточных управляемых ракет GMLRS, которые могут лететь на расстояние около 80 км.
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- 1 августа министр обороны Алексей Резников заявил, что в Украину прибыли еще четыре системы HIMARS.
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