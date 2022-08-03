"Где-то было очень больно". ВСУ ударили по армии РФ сразу четырьмя пакетами HIMARS – видео

Управление стратегических коммуникаций ВСУ опубликовало в Telegram видео, на котором запечатлен запуск сразу четырех пакетов ракетных систем HIMARS.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В Страткоме не уточняют, на каком участке фронта осуществили запуск, однако написали, что "где-то было очень больно".

Одна система HIMARS способна запускать сразу шесть высокоточных управляемых ракет GMLRS, которые могут лететь на расстояние около 80 км.

Читайте также: В Пентагоне назвали ложью заявление России об уничтожении украинских HIMARS

1 августа министр обороны Алексей Резников заявил, что в Украину прибыли еще четыре системы HIMARS.

Читайте также: Для ударов из HIMARS используем информацию в режиме реального времени – замглавы ГУР

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.