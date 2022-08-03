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"Где-то было очень больно". ВСУ ударили по армии РФ сразу четырьмя пакетами HIMARS – видео

Цей матеріал також доступний українською
03.08.2022, 14:35
M142 HIMARS (скриншот из видео Генштаба)

Управление стратегических коммуникаций ВСУ опубликовало в Telegram видео, на котором запечатлен запуск сразу четырех пакетов ракетных систем HIMARS.

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В Страткоме не уточняют, на каком участке фронта осуществили запуск, однако написали, что "где-то было очень больно".

Одна система HIMARS способна запускать сразу шесть высокоточных управляемых ракет GMLRS, которые могут лететь на расстояние около 80 км.

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Марк Сировой
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ВСУ РСЗО армия рф HIMARS войска россии ракетные системы
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