Генассамблея ООН одобрила усиленную резолюцию по милитаризации Крыма
Генеральная ассамблея ООН одобрила усиленную резолюцию по милитаризации Крыма. Она содержит поддержку Крымской платформы и призывает РФ прекратить перебрасывание на полуостров оружия и военных. Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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"Генассамблея ООН одобрила усиленную резолюцию по милитаризации Крыма. Она содержит важную поддержку Крымской платформы, призывает РФ прекратить перебрасывание на полуостров оружия и военных, прекратить нарушение свободы мореплавания в Черном и Азовском морях", – написал Кулеба.
Он выразил благодарность всем государствам-членам ООН, поддержавшим документ.
"Он консолидирует международную поддержку Крымской платформы и ее целей, противодействует нарастающей милитаризации Крыма, посылает сигнал сдерживания на фоне наращивания военного присутствия РФ вдоль нашей границы и в Крыму", – пояснил Кулеба.
- 23 сентября президент Владимир Зеленский на заседании Генассамблеи ООН указал на очевидные признаки недееспособности организации в решении важных мировых проблем, таких как агрессия России против Украины, но в то же время выразил оптимизм в отношении ее эффективности в будущем.
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