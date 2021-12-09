Генеральная ассамблея ООН одобрила усиленную резолюцию по милитаризации Крыма. Она содержит поддержку Крымской платформы и призывает РФ прекратить перебрасывание на полуостров оружия и военных. Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Генассамблея ООН одобрила усиленную резолюцию по милитаризации Крыма. Она содержит важную поддержку Крымской платформы, призывает РФ прекратить перебрасывание на полуостров оружия и военных, прекратить нарушение свободы мореплавания в Черном и Азовском морях", – написал Кулеба.

Он выразил благодарность всем государствам-членам ООН, поддержавшим документ.

"Он консолидирует международную поддержку Крымской платформы и ее целей, противодействует нарастающей милитаризации Крыма, посылает сигнал сдерживания на фоне наращивания военного присутствия РФ вдоль нашей границы и в Крыму", – пояснил Кулеба.

СПРАВКА. Крым был оккупирован Российской Федерацией в марте 2014 года. На полуострове массово нарушаются права человека, происходят убийства, похищения активистов, фабрикуются судебные процессы, людей незаконно берут под стражу, запугивают, без оснований арестовывают и обыскивают. Более ста украинских граждан задержаны в оккупированном Крыму и в России по политическим мотивам, большинство из них – крымские татары.

23 сентября президент Владимир Зеленский на заседании Генассамблеи ООН указал на очевидные признаки недееспособности организации в решении важных мировых проблем, таких как агрессия России против Украины, но в то же время выразил оптимизм в отношении ее эффективности в будущем.

Вадим Ребрина

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