Гендерные квоты: сколько мужчин и женщин баллотируются в Раду

Выборы (фото - ЕРА)

В выборах в Верховную Раду участвуют 23% женщин-кандидатов и 77% мужчин, при этом четыре из десяти партий, имеющих высокий рейтинг, не выполнили 30-процентную гендерную квоту в избирательных списках. Об этом свидетельствуют результаты гендерного мониторинга выборов по состоянию на 19 июля, которые есть в распоряжении Укринформа.

Гендерный мониторинг внеочередных выборов проводит Украинский женский фонд в партнерстве с Национальным демократическим институтом международных отношений (НДИ) при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).

Сообщается, что всего в выборах участвует 5831 кандидат - 1314 женщин и 4515 мужчин.

Был проведен анализ списков и кандидатов от партий по мажоритарным округам 10-ти партий, которые имеют высокий рейтинг и/или региональную поддержку: Батькивщина, Гражданская позиция, Голос, Европейская солидарность, Оппозиционная платформа - За життя, Оппозиционный блок, Радикальная партия Олега Ляшко, Самопомощь, Сила и честь и Слуга народа.

В результате выяснилось, что 4 из 10 партий не выполнили квоты. При этом отмечается, что даже те партии, которые придерживались квоты, часто ставили женщин на труднопроходимые позиции.

"В первой половине списков женщин вдвое меньше, чем во второй. Из шести партий, придерживались квоты, только Самопомощь имеет в первой половине своего спиока 32% женщин. Партия Слуга народа в первой половине партийного списка номинировала лишь 11% женщин, Оппозиционная платформа - За життя - 16%, Гражданская позиция - 20%, Батькивщина и Сила и честь - по 21%. Что касается остальных партий: у Голоса 24% женщин в первой половине списка, у Оппоблока и РПЛ - по 29%, у Европейской солидарности - 30%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что женщин-кандидатов в одномандатных округах вдвое меньше, чем в партийных списках - 16%.

Отмечается, что ключевой в достижении более сбалансированного представительства женщин в избирательном процессе и в политике является роль партий. Из более 5800 кандидатов, участвующих в выборах, 4151 выдвинуты партиями. Кандидаты, имеющие ресурсную поддержку от партий, имеют большие шансы на избрание. Именно партии могут способствовать тому, чтобы женщины, которые составляют 54% населения Украины, были представлены в Верховной Раде хотя бы на уровне 30%.

В конце мая 2019 года общественные организации обратились к лидерам партий с призывом ввести добровольные 30-процентные гендерные квоты.

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