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19.07.2019, 15:28

Выборы. ОПОРА назвала партии, которые агитируют наиболее активно

Выборы. ОПОРА назвала партии, которые агитируют наиболее активно - Фото
Фото: ЕРА

Не все партии, выдвинувшиеся на выборы, проводят агитацию; некоторые - не во всех областях, говорят в общественной сети

Общественная сеть ОПОРА назвала политические партии, которые наиболее активно и масштабно ведут агитационную кампанию накануне досрочных парламентских выборов, сообщает Укринформ.

Аналитик сети Александр Неберикут сообщил, что, фактически из 22 партий – 13 проводят достаточно мощную агитационную кампанию.

"У нас, очевидно, есть лидеры по масштабу и комплексности агитационных мероприятий. Сюда можно отнести 5 политических партий, которые, фактически, ведут общенациональную избирательную кампанию за исключением некоторых партий в некоторых регионах", - сказал он.

По словам аналитика, к этим пяти партиям относят Европейскую солидарность, Слуга народа, Украинскую стратегию Гройсмана, Батькивщину и Радикальную партию Олега Ляшко.

Их агитационные мероприятия в различных форматах присутствуют во всех 24 областях Украины и в Киеве, говорят в ОПОРЕ.

"Сюда же по интенсивности и масштабу избирательной кампании можно отнести партию Голос, но, в отличие от названых партий, в двух областях - Луганской и Донецкой - очень незаметна активность партии Голос, - отметил Неберикут.

Аналитик рассказал, что из 22 политических партий, выдвинувших кандидатов в общегосударственном округе, 3 фактически никак не предпринимают масштабных или системных агитационных мероприятий. Это партии Независимость, Партия зеленых Украины и Сила права, несмотря на то, что каждая из них выдвинула от 40 до 60 кандидатов в депутаты в пределах общегосударственного избирательного округа.

18 июля стало известно, что около 60 наблюдателей от Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, включая 42 парламентария из 20 стран, прибудут в Украину на этой неделе для наблюдения за досрочными выборами в Верховную Раду. 

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Теги: выборы, агитация, опора
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