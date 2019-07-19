Выборы. ОПОРА назвала партии, которые агитируют наиболее активно

Фото: ЕРА

Общественная сеть ОПОРА назвала политические партии, которые наиболее активно и масштабно ведут агитационную кампанию накануне досрочных парламентских выборов, сообщает Укринформ.

Аналитик сети Александр Неберикут сообщил, что, фактически из 22 партий – 13 проводят достаточно мощную агитационную кампанию.

"У нас, очевидно, есть лидеры по масштабу и комплексности агитационных мероприятий. Сюда можно отнести 5 политических партий, которые, фактически, ведут общенациональную избирательную кампанию за исключением некоторых партий в некоторых регионах", - сказал он.

По словам аналитика, к этим пяти партиям относят Европейскую солидарность, Слуга народа, Украинскую стратегию Гройсмана, Батькивщину и Радикальную партию Олега Ляшко.

Их агитационные мероприятия в различных форматах присутствуют во всех 24 областях Украины и в Киеве, говорят в ОПОРЕ.

"Сюда же по интенсивности и масштабу избирательной кампании можно отнести партию Голос, но, в отличие от названых партий, в двух областях - Луганской и Донецкой - очень незаметна активность партии Голос, - отметил Неберикут.

Аналитик рассказал, что из 22 политических партий, выдвинувших кандидатов в общегосударственном округе, 3 фактически никак не предпринимают масштабных или системных агитационных мероприятий. Это партии Независимость, Партия зеленых Украины и Сила права, несмотря на то, что каждая из них выдвинула от 40 до 60 кандидатов в депутаты в пределах общегосударственного избирательного округа.

18 июля стало известно, что около 60 наблюдателей от Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, включая 42 парламентария из 20 стран, прибудут в Украину на этой неделе для наблюдения за досрочными выборами в Верховную Раду.

Читайте также: Законы о выборах нужно менять