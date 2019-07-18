На досрочные выборы в Раду приедут 60 наблюдателей от ПА ОБСЕ

Выборы (фото - ЕРА)

Около 60 наблюдателей от Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, включая 42 парламентария из 20 стран, прибудут в Украину на этой неделе для наблюдения за досрочными выборами в Верховную Раду. Об этом сообщает Укринформ.

"После важных президентских выборов ранее в этом году, Украина имеет еще одну возможность этими парламентскими выборами продемонстрировать свою приверженность к демократическому развитию и реформам. Я надеюсь на продолжение нашего хорошего сотрудничества с украинской властью и наблюдения за динамическими, конкурентными выборами", - отметил финский депутат Илька Канерва, который назначен специальным координатором и руководителем краткосрочной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Ранее Канерва уже возглавлял ряд мониторинговых миссий, в том числе во время первого тура президентских выборов весной в Украине.

В качестве специального координатора он выступит с совместным заявлением по предварительным оценкам и выводам во время пресс-конференции в Киеве 22 июля.

Также миссию ПА ОБСЕ на выборах возглавит французский депутат Серен Маборн. Недавно она уже возглавляла мониторинговую миссию ПА ОБСЕ на президентских выборах 21 апреля в Северной Македонии.

"Эти парламентские выборы являются важными не только для Украины, но и для всего региона ОБСЕ. Я надеюсь увидеть мирные и конкурентные выборы, которые в конечном итоге помогут обеспечить стабильность, безопасность и прогресс для украинского народа", - отметила Маборн.

На выборах в Украине 21 июля ПА ОБСЕ будет тесно сотрудничать с наблюдателями от Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека, Парламентской ассамблеи НАТО и Европейского парламента.

Досрочные выборы в Раду состоятся 21 июля.

12 июля 2019 года Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать 17 официальных наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ, которые являются гражданами России.

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