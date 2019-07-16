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16.07.2019, 16:12

В Госпогранслужбе сказали, сколько наблюдателей прибыли в Украину

В Госпогранслужбе сказали, сколько наблюдателей прибыли в Украину - Фото
Сергей Дейнеко (фото - 24tv.ua)

По данным главы Госпогранслужбы, основным направлением въезда наблюдателей остается авиационный

В Украину прибыли более 280 международных наблюдателей для мониторинга досрочных выборов в Верховную Раду. Об этом сообщил глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко.

По его словам, Госпогранслужба активно сотрудничает с ЦИК и готова обеспечить надлежащий пропуск международных наблюдателей.

"На сегодня в Украине уже находится более 280 иностранных наблюдателей. Основным направлением их въезда остается авиационный - аэропорты Борисполь, Киев, Одесса, Львов и Харьков", - сказал Дейнеко.

Он уточнил, что Госпогранслужба приложит усилия для быстрого оформления украинцев, которые накануне и в день выборов будут следовать из-за рубежа или временно оккупированных территорий.

12 июля 2019 года Центральная избирательная комиссия отказалась регистрировать 17 официальных наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ, которые являются гражданами России.

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Теги: госпогранслужба, цик, наблюдатели, Сергей Дейнеко
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