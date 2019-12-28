Гендиректор КБ Южное выписал себе премию на 608 000 грн

Гендиректор конструкторского бюро Южное Александр Дегтярев показал уточненную декларацию о доходах, в которой указал предновогоднюю премию на 608 000 грн за текущий год.
В 2018 году руководитель КБ получил более 5,5 млн грн зарплаты. Он занимает пятое место в списке самых высокооплачиваемых глав госпредприятий по версии Экономической правды.
В феврале 2016 года по рекомендации Госфининспекции Дегтярев был освобожден от должности за некие "допущенные нарушения финансового законодательства". С учетом опыта и заслуг ему предложили остаться на должности генконструктора КБ, однако он восстановился на должности руководителя КБ.
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