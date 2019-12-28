Гендиректор КБ Южное выписал себе премию на 608 000 грн

Александр Дегтярев (скриншот из видеозаписи)

Гендиректор конструкторского бюро Южное Александр Дегтярев показал уточненную декларацию о доходах, в которой указал предновогоднюю премию на 608 000 грн за текущий год.

В 2018 году руководитель КБ получил более 5,5 млн грн зарплаты. Он занимает пятое место в списке самых высокооплачиваемых глав госпредприятий по версии Экономической правды.

В феврале 2016 года по рекомендации Госфининспекции Дегтярев был освобожден от должности за некие "допущенные нарушения финансового законодательства". С учетом опыта и заслуг ему предложили остаться на должности генконструктора КБ, однако он восстановился на должности руководителя КБ.

С целью оценки эффективности использования госресурсов на реализацию целевых программ в ракетно-космической отрасли Украины, в первом квартале 2019-го проведен аудит деятельности Госкосмоагентства за период 2016-2018 годы. Самыми затратными статьями оказались проекты ракеты-носителя Циклон-4 и спутника Лыбидь. Разработчиком первого выступило КБ Южное.

В 2019 году Южное/Южмаш якобы проиграли по делу о консорциуме Морской старт и должны выплатить компании Boeing $200 млн. В руководстве ГП это не комментировали. Также, по данным госаудита, в 2018-м КБ недополучило 116 млн грн прибыли.

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