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Гендиректор предприятия-производителя ракет "Калибр" до сих пор не под санкциями – НАПК

Цей матеріал також доступний українською
14.07.2022, 19:21
Гендиректор предприятия-производителя ракет
Фарид Абдрахманов (фото - росСМИ)

Ряд руководителей российских оборонных предприятий, которые производят ракеты для ударов по Украине, до сих пор не под санкциями и продолжают свободно пользоваться всеми благами западного мира. Об этом сообщает пресс-служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

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В частности, санкции не введены против Фарида Абдрахманова, генерального директора проектно-конструкторского бюро "Новатор", которое производит крылатые ракеты "Калибр". Именно этими ракетами сегодня был нанесен удар по Виннице, в результате чего погибли 22 человека, из которых трое — дети.

"В то время, когда санкции должны, прежде всего, парализовать оборонно-промышленный комплекс России, руководители этих предприятий не наказаны и свободно пользуются всеми благами мира", – говорится в сообщении.

Кроме Абдрахманова до сих пор остаются без "санкционного" внимания:

- Сергей Питиков, генеральный директор Конструкторского бюро машиностроения, разработавшего ракетный комплекс "Искандер";
- Игорь Чурбанов, генеральный директор Воткинского завода, производящего ракеты "Точка У";
- Денис Пальцев, управляющий директор Арсениевской авиационной компании "Прогресс" им. Н.И. Сазыкина. Компания производит ударные вертолеты Ка-52, известные как "Аллигатор";
- Сергей Коротков, член совета директоров компании, которой принадлежит Новосибирский авиационный завод им. В.П.Чкалова, производящий фронтовые бомбардировщики Су-34.

  • В результате утреннего ракетного удара России по гражданским объектам в центре Винницы по состоянию на 17:00 подтверждена гибель 22 человек, в том числе троих детей. 
Вадим Ребрина
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Россия санкции калибр Фарид Абдрахманов
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