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Генерал Милли: Война США с Китаем или Россией не является ни неотвратимой, ни неизбежной

Цей матеріал також доступний українською
29.03.2023, 22:07
Генерал Милли: Война США с Китаем или Россией не является ни неотвратимой, ни неизбежной - Фото
Марк Милли (Фото - EPA)

Для сохранения глобального мира, в том числе с Китаем и Россией, Соединенные Штаты должны оставаться самой могущественной страной. Об этом заявил глава комитета начальников штабов США генерал Марк Милли на слушаниях в Конгрессе по оборонному бюджету страны на 2024 год.  

Милли подчеркнул, что США впервые входят в ситуацию противостояния с двумя крупными ядерными державами, чьи интересы национальной безопасности противоречат  американским, и при этом и у Китая, и у России есть средства, чтобы угрожать национальной безопасности США. 

"Однако война ни с той, ни с другой страной не является ни неотвратимой, ни неизбежной", – сказал Милли.

По его мнению, вести войну одновременно с Россией и Китаем будет крайне сложно. 

Условием сохранения военного превосходства США, а вместе с ним и прочного глобального мира, генерал назвал высокую степень готовности и модернизацию армии. Он отметил, что бюджетная заявка Пентагона на 2024 финансовый год в размере $842 млрд гарантирует, что объединенные силы США останутся самыми боеспособными вооруженными силами в мире. 

"Нет ничего дороже войны. Подготовка к войне тоже обходится дорого, но война все равно дороже. Но подготовка к войне может удержать от войны", — сказал он. 

Милли также подчеркнул, что военная помощь Украине должна продолжаться, поскольку она отвечает интересам национальной безопасности. 

Сергій Бережний
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