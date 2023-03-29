Генерал Милли: Война США с Китаем или Россией не является ни неотвратимой, ни неизбежной
Для сохранения глобального мира, в том числе с Китаем и Россией, Соединенные Штаты должны оставаться самой могущественной страной. Об этом заявил глава комитета начальников штабов США генерал Марк Милли на слушаниях в Конгрессе по оборонному бюджету страны на 2024 год.
Милли подчеркнул, что США впервые входят в ситуацию противостояния с двумя крупными ядерными державами, чьи интересы национальной безопасности противоречат американским, и при этом и у Китая, и у России есть средства, чтобы угрожать национальной безопасности США.
"Однако война ни с той, ни с другой страной не является ни неотвратимой, ни неизбежной", – сказал Милли.
По его мнению, вести войну одновременно с Россией и Китаем будет крайне сложно.
Условием сохранения военного превосходства США, а вместе с ним и прочного глобального мира, генерал назвал высокую степень готовности и модернизацию армии. Он отметил, что бюджетная заявка Пентагона на 2024 финансовый год в размере $842 млрд гарантирует, что объединенные силы США останутся самыми боеспособными вооруженными силами в мире.
"Нет ничего дороже войны. Подготовка к войне тоже обходится дорого, но война все равно дороже. Но подготовка к войне может удержать от войны", — сказал он.
Милли также подчеркнул, что военная помощь Украине должна продолжаться, поскольку она отвечает интересам национальной безопасности.
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