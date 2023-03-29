Генерал Милли: Война США с Китаем или Россией не является ни неотвратимой, ни неизбежной

Для сохранения глобального мира, в том числе с Китаем и Россией, Соединенные Штаты должны оставаться самой могущественной страной. Об этом заявил глава комитета начальников штабов США генерал Марк Милли на слушаниях в Конгрессе по оборонному бюджету страны на 2024 год.

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Милли подчеркнул, что США впервые входят в ситуацию противостояния с двумя крупными ядерными державами, чьи интересы национальной безопасности противоречат американским, и при этом и у Китая, и у России есть средства, чтобы угрожать национальной безопасности США.

"Однако война ни с той, ни с другой страной не является ни неотвратимой, ни неизбежной", – сказал Милли.

По его мнению, вести войну одновременно с Россией и Китаем будет крайне сложно.

Условием сохранения военного превосходства США, а вместе с ним и прочного глобального мира, генерал назвал высокую степень готовности и модернизацию армии. Он отметил, что бюджетная заявка Пентагона на 2024 финансовый год в размере $842 млрд гарантирует, что объединенные силы США останутся самыми боеспособными вооруженными силами в мире.

"Нет ничего дороже войны. Подготовка к войне тоже обходится дорого, но война все равно дороже. Но подготовка к войне может удержать от войны", — сказал он.

Милли также подчеркнул, что военная помощь Украине должна продолжаться, поскольку она отвечает интересам национальной безопасности.

24 марта 2023 года глава Пентагона Ллойд Остин назвал встречу главы КНР Си Цзиньпина и диктатора Владимира Путина в Москве тревожным сигналом, который говорит о том, что Китай готов поддерживать Россию.

29 марта сообщалось, что США планируют удвоить производство 155-мм артиллерийских снарядов до конца 2023 года и поднять в шесть раз их производство в течение следующих пяти лет.

Сергій Бережний

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