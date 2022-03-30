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Генерал США признал возможный пробел в разведке: армию РФ переоценили, Украину недооценили

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30.03.2022, 03:10
Генерал США признал возможный пробел в разведке: армию РФ переоценили, Украину недооценили - Фото
Тод Уолтерс (Фото: EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ)

В сборе разведывательных данных Соединенными Штатами может существовать некий "пробел", из-за которого США перед нападением России на Украину переоценили возможности РФ и недооценили оборонительные способности украинской армии. Об этом заявил командующий войсками США и НАТО в Европе Тод Уолтерс, передает CNN.

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Когда Россия начала вторжение в Украину, разведка США оценила, что наступление по всей стране может привести к тому, что Киев попадет в руки России в течение нескольких дней. Но этого не произошло.

29 марта Уолтерс выступал на слушаниях в комитете Сената США по вооруженным силам. Сенатор-республиканец из Миссисипи Роджер Уикер спросил генерала о возможности существования слабых мест в сборе разведданных, что привело к ошибке в отношении Украины.

"Может быть, – ответил Уолтерс. – Когда этот кризис закончится, мы, как всегда это делается, проведем всесторонний анализ действий во всех сферах и во всех отделах и выясним, где были наши слабые места, и убедимся, что можем найти способы их устранения".

Разведка США точно предсказала, когда Россия планирует вторгнуться в Украину, но ошиблась в прогнозе дальнейшего развития событий.

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Наталия Медведева
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Тод Уолтерс война разведка
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