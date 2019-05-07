Генпрокуратура вызывает Сытника на допрос

Артем Сытник (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Генпрокуратура вызывает директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника на допрос на 10 мая. Об этом сегодня LIGA.net сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко.

"Вызывают его (Сытника, - ред.) на 10 мая", - сказал Лысенко.

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По его словам, Сытник будет допрошен в качестве свидетеля по делу, которое имеет признаки уголовного правонарушения по ст. 365 Уголовного кодекса (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа).

Лысенко больше не стал пока сообщать подробности.

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