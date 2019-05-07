Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
07.05.2019, 13:54

Генпрокуратура вызывает Сытника на допрос

Генпрокуратура вызывает Сытника на допрос - Фото
Артем Сытник (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Андрей Лысенко отметил, что директора НАБУ вызывают в качестве свидетеля

Реклама
Реклама

Генпрокуратура вызывает директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника на допрос на 10 мая. Об этом сегодня LIGA.net сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко.

"Вызывают его (Сытника, - ред.) на 10 мая", - сказал Лысенко.

Реклама

По его словам, Сытник будет допрошен в качестве свидетеля по делу, которое имеет признаки уголовного правонарушения по ст. 365 Уголовного кодекса (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа). 

Лысенко больше не стал пока сообщать подробности.

Читайте также: НАБУ и Схемы в ОПК: Луценко указывает пальцем на бюро Сытника

Отправить:
Распечатать:
Теги: допрос, гпу, набу, артем сытник
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 