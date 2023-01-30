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Генпрокурор Костин прибыл с официальным визитом в США

Цей матеріал також доступний українською
30.01.2023, 11:53
Генпрокурор Костин прибыл с официальным визитом в США - Фото
Фото: gp.gov.ua

Генеральный прокурор Андрей Костин находится в Соединенных Штатах с официальным визитом. Он проведет ряд встреч высокого уровня. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

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"Украина не допустит безнаказанности за коррупционные преступления. Безгранично благодарны нашим партнерам за поддержку и прилагаем все усилия, чтобы вся оказанная помощь попала к адресату", – заявил Костин в интервью для FOX News.

Генпрокурор подчеркнул, что работа украинской правоохранительной системы не прекращалась ни на день, несмотря на все вызовы.

В рамках визита Костин проведет ряд встреч высокого уровня для продолжения поддержки США, в том числе по обеспечению привлечения к ответственности за международные преступления, созданию международного трибунала для руководства РФ, построению компенсационного механизма для пострадавших от агрессии.

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Вадим Ребрина
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коррупция США Андрей Костин трибунал ОГП
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