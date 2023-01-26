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Костин назначил новых заместителей генпрокурора

Цей матеріал також доступний українською
26.01.2023, 13:34
Костин назначил новых заместителей генпрокурора - Фото
Фото: ОГП

Генеральный прокурор Андрей Костин представил коллективу Офиса генпрокурора нового первого заместителя и двух заместителей. Об этом сообщает пресс-служба ОГП.

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На должность первого заместителя генпрокурора назначен Алексей Хоменко. С сентября 2022 года он занимал должность заместителя генпрокурора. До этого работал руководителем Киевской областной прокуратуры. Одной из главных задач первого заместителя определен надзор за соблюдением законов органами безопасности.

Костин назначил новых заместителей генпрокурора

Заместителем генпрокурора назначен Антон Войтенко. До этого он возглавлял Львовскую областную прокуратуру. Он будет курировать направление надзора за соблюдением законов органами Государственного бюро расследований. Также за ним будет закреплена специализированная прокуратура в военной и оборонной сфере.

Костин назначил новых заместителей генпрокурора

На должность еще одного заместителя генпрокурора назначена Виктория Литвинова. До назначения она работала заместителем руководителя специализированной экологической прокуратуры ОГП. Она и дальше будет заниматься работой специализированной экологической прокуратуры, а также направлениями противодействия нарушениям прав человека в правоохранительной и пенитенциарной сферах и защиты интересов детей.

Костин назначил новых заместителей генпрокурора
  • 24 января Костин подписал приказ об увольнении по собственному желанию с административной должности заместителя генерального прокурора Алексея Симоненко, который, по данным УП, в период военного положения ездил в отпуск за границу вопреки прямому запрету президента Владимира Зеленского.
  • 25 января Костин уволил начальников областных прокуратур в пяти регионах.

Вадим Ребрина
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Андрей Костин ОГП алексей хоменко антон войтенко виктория литвинова
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