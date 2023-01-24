Уволен заместитель генпрокурора Симоненко. УП пишет, что он на праздники ездил в Испанию

Генеральный прокурор Андрей Костин подписал приказ об увольнении по собственному желанию с административной должности заместителя генерального прокурора Алексея Симоненко. Об этом сообщает пресс-служба ОГП.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По данным журналиста Украинской правды Михаила Ткача, в период военного положения Симоненко ездил в отпуск за границу вопреки прямому запрету президента Владимира Зеленского.

Симоненко работал в СБУ по 30 марта 2019 года. В январе 2020 года подавал декларацию в качестве кандидата на должность заместителя директора Государственного бюро расследований (ГБР) – тогда Бюро возглавляла Ирина Венедиктова.

С марта 2020 года занимал должность заместителя генерального прокурора.

Как заместитель генпрокурора Симоненко в декабре 2020 года передал дело, в котором фигурирует заместитель главы Офиса президента Олег Татаров, из Национального антикоррупционного бюро в Службу безопасности Украины.

В сентябре 2021 года на празднование дня рождения Олега Татарова съехались топ-чиновники правоохранительных ведомств, в том числе связанные с расследованием дела против него. Среди них был и Алексей Симоненко.

В июле 2022 г. после отстранения Венедиктовой президент назначил Симоненко и.о. генпрокурора.

Вчера Зеленский заявил, что эта неделя будет "временем важных решений, которые уже подготовлены".

Совет национальной безопасности и обороны запретил чиновникам ездить за границу в частных целях.

Сегодня президент уволил замглавы ОП Кирилла Тимошенко.

Читайте также: Заместитель Резникова ушел в отставку из-за скандала с закупками продуктов для ВСУ

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.