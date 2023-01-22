UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский о скандале с Минобороны: Озвучим всю информацию, будут сильные необходимые шаги видео

Цей матеріал також доступний українською
22.01.2023, 22:08
Владимир Зеленский (Фото - Офис президента)
Боец ВСУ при помощи джавелина запустил ввысь башню российского танка Т-90 – видео взрыва
Боец ВСУ при помощи джавелина запустил ввысь башню российского танка Т-90 – видео взрыва
Появилось видео инцидента, как истребитель ВВС Китая перехватил самолет-разведчик США
Появилось видео инцидента, как истребитель ВВС Китая перехватил самолет-разведчик США

Эта неделя будет временем важных решений, которые уже подготовлены. Это касается энергетики, отношений между центральной властью и регионами, а также закупок для военных. Об этом сказал в видеообращении президент Владимир Зеленский.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости  

Президент отметил, что сегодня Кабинет министров Украины уволил заместителя министра, который был разоблачен сотрудниками НАБУ.

"У правоохранителей есть все возможности, чтобы провести расследование и направить дело в суд. И я хочу, чтобы это было сигналом всем, чьи действия или поведение нарушают принцип справедливости", – сказал Зеленский.

Он заявил, что по всем вопросам, которые возникают по энергетике, отношениям между центральной властью и регионами, закупок для военных и другим значимым вопросам "общество получит полную информацию, а государство предпримет необходимые мощные шаги".

"Я хочу, чтобы было понятно: возвращения к тому, что было когда-то, к тому, как привыкли жить разные люди, приближенные к государственным институтам, или те, кто всю жизнь положил на погоню за креслом... Возвращения не будет", – подчеркнул Зеленский.

  • По данным ZN.ua, Минобороны закупает продукты для украинских военнослужащих в несколько раз дороже, чем они стоят в столичных магазинах уже с учетом наценки. В связи с этим комитет Рады по нацбезопасности, обороне и разведке вызывает руководство Минобороны.
  • Советник главы Офиса президента заявил, что коррупционный скандал в Минобороны уже обсуждается на разных уровнях.
Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
коррупция Владимир Зеленский минобороны скандал видеообращение
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 