Эта неделя будет временем важных решений, которые уже подготовлены. Это касается энергетики, отношений между центральной властью и регионами, а также закупок для военных. Об этом сказал в видеообращении президент Владимир Зеленский.

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Президент отметил, что сегодня Кабинет министров Украины уволил заместителя министра, который был разоблачен сотрудниками НАБУ.

"У правоохранителей есть все возможности, чтобы провести расследование и направить дело в суд. И я хочу, чтобы это было сигналом всем, чьи действия или поведение нарушают принцип справедливости", – сказал Зеленский.

Он заявил, что по всем вопросам, которые возникают по энергетике, отношениям между центральной властью и регионами, закупок для военных и другим значимым вопросам "общество получит полную информацию, а государство предпримет необходимые мощные шаги".

"Я хочу, чтобы было понятно: возвращения к тому, что было когда-то, к тому, как привыкли жить разные люди, приближенные к государственным институтам, или те, кто всю жизнь положил на погоню за креслом... Возвращения не будет", – подчеркнул Зеленский.

По данным ZN.ua, Минобороны закупает продукты для украинских военнослужащих в несколько раз дороже, чем они стоят в столичных магазинах уже с учетом наценки. В связи с этим комитет Рады по нацбезопасности, обороне и разведке вызывает руководство Минобороны.

Советник главы Офиса президента заявил, что коррупционный скандал в Минобороны уже обсуждается на разных уровнях.

Сергій Бережний

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