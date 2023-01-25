Генкрокурор уволил начальников областных прокуратур в пяти регионах — список
Генеральный прокурор Андрей Костин уволил начальников областных прокуратур в пяти регионах. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.
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В ОГПУ заявляют, что Костин подписал указы об увольнении с административных должностей руководителей Запорожской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Черниговской прокуратур.
Отмечается, что прокуроры написали заявление об уходе по собственному желанию.
Ранее Костин подписал приказ об увольнении по собственному желанию с административной должности заместителя генерального прокурора Алексея Симоненко. УП сообщала, что он на праздники ездил в Испанию.
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