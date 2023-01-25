Генкрокурор уволил начальников областных прокуратур в пяти регионах — список

Генеральный прокурор Андрей Костин уволил начальников областных прокуратур в пяти регионах. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В ОГПУ заявляют, что Костин подписал указы об увольнении с административных должностей руководителей Запорожской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Черниговской прокуратур.

Отмечается, что прокуроры написали заявление об уходе по собственному желанию.

Ранее Костин подписал приказ об увольнении по собственному желанию с административной должности заместителя генерального прокурора Алексея Симоненко. УП сообщала, что он на праздники ездил в Испанию.

Читайте также: Резников отреагировал на скандал с закупкой продуктов для питания ВСУ

Зеленский заявил, что эта неделя будет "временем важных решений, которые уже подготовлены".

Совет национальной безопасности и обороны запретил чиновникам ездить за границу в частных целях.



Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.