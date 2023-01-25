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Генкрокурор уволил начальников областных прокуратур в пяти регионах — список

Цей матеріал також доступний українською
25.01.2023, 11:39
Генкрокурор уволил начальников областных прокуратур в пяти регионах — список - Фото
Андрей Костин (Фото: ОП)

Генеральный прокурор Андрей Костин уволил начальников областных прокуратур в пяти регионах. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

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В ОГПУ заявляют, что Костин подписал указы об увольнении с административных должностей руководителей Запорожской, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Черниговской прокуратур. 

Отмечается, что прокуроры написали заявление об уходе по собственному желанию.

Ранее Костин подписал приказ об увольнении по собственному желанию с административной должности заместителя генерального прокурора Алексея Симоненко. УП сообщала, что он на праздники ездил в Испанию.

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  • Зеленский заявил, что эта неделя будет "временем важных решений, которые уже подготовлены".

  • Совет национальной безопасности и обороны запретил чиновникам ездить за границу в частных целях.

Дмитро Гриниченко
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