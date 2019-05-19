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19.05.2019, 20:54

Генсек ООН написал письмо Зеленскому: документ

Генсек ООН написал письмо Зеленскому: документ - Фото
Антониу Гутерреш (фото – twitter.com/antonioguterres)

Антониу Гутерреш пожелал успехов избранному президенту Украины

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш написал письмо избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому, где выразил поддержку мирному урегулированию на востоке Украины и заверил в поддержке ООН Украина. Копию письма от 13 мая опубликовал Укринформ.

Генсек ООН выразил убеждение, что при президентстве Зеленского Украина и в дальнейшем будет поддерживать отличные отношения с ООН.

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По его словам, координатор системы ООН в Украине и вся местная команда организации готовы оказывать всестороннюю поддержку в реализации Украиной Целей устойчивого развития ООН до 2030-го года, а также способствовать проведению реформ.

Гутерреш заявил о полной поддержке со стороны ООН усилий Нормандской четверки, Трехсторонней контактной группы в Минске и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в разрешении конфликта на востоке Украины. Он призвал все стороны оживить дипломатические усилия в духе конструктивного диалога с целью воплощения минских договоренностей.

"Желаю Вам всяческих успехов в выполнении возложенных на вас обязательств и заверяю, что ООН готово Вас в этом поддерживать", - отметил генсек ООН

Ранее сегодня успехов Владимиру Зеленскому пожелал действующий президент Петр Порошенко в своем обращении к народу Украины.

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Теги: Владимир Зеленский, антониу гутерреш, генсек оон
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