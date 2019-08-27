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Генсек ООН о здоровье планеты: Все намного хуже, чем раньше

Генсек ООН о здоровье планеты: Все намного хуже, чем раньше - Фото
Антониу Гутерреш (фото — UN Photo, Mark Garten)
27.08.2019, 07:32

Гутерреш заявил, что приехал в Биарриц, "чтобы мобилизовать" политическую волю лидеров стран-членов G7 для спасения планеты от глобального потепления

Выступая на саммите Большой семерки во Франции, генсек ООН Антониу Гутерреш назвал изменение климата "чрезвычайной ситуацией" и призвал лидеров международного клуба спасти планету. Об этом пишет служба новостей ООН.

По данным метеорологов, концентрация углекислого газа в атмосфере достигла высочайшей отметки за всю историю человечества, подчеркнул генсек ООН. Гутерреш уточнил: такой уровень CO2 существовал "3-5 миллионов лет назад", однако тогда и температура была значительно выше, чем сейчас, и уровень морей был на 10-20 метров выше.

"Все происходящее - это чрезвычайная климатическая ситуация. Сегодня она намного хуже, чем в Париже (на момент принятия Парижского соглашения по климату в 2015 году, - ред.). И научные данные это подтверждают", - отметил он.

Многие из данных в Париже обещаний по борьбе с изменением климата не выполняются, сказал Гутерриш, да и предусмотренных тогда мер "уже недостаточно".

  • Июль 2019 года стал самым жарким месяцем в истории, а 2015-2019 годы, вероятно, станут самыми жарким периодом за всю историю метеонаблюдений.
  • ООН настаивает, что мир должен удержать повышение температуры в пределах 1,5 градусов по Цельсию по конца столетия, достичь нулевого уровня выбросов углекислого газа к 2050 году, а также на 45% сократить выбросы парниковых газов к 2030-му.
  • Следующие 18 месяцев будут иметь решающее значение в борьбе с глобальным потеплением, прогнозируют ведущие ученые-климатологи.

Смотрите справку: Земля на пороге катастрофы. Что надо знать о рекордном уровне CO2

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ООН антониу гутерреш климат глобальное потепление
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