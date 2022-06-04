UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Генсек ООН призвал Украину и Россию к мирным переговорам: Чем быстрее, тем лучше

Цей матеріал також доступний українською
04.06.2022, 05:15
Генсек ООН призвал Украину и Россию к мирным переговорам: Чем быстрее, тем лучше - Фото
Фото: EPA

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш просит Украину и Россию возобновить мирные переговоры. 

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В своем обращении к сотому дню войны он заявил, что война не только вызывает невероятные страдания для Украины, но и разжигает тройной глобальный кризис – продовольственный, энергетический и финансовый.

"Я еще раз призываю к немедленному прекращению насилия", — заявил Гутерриш.

"Чем быстрее стороны добросовестно приступят к дипломатическим усилиям, чтобы прекратить эту войну, тем будет лучше – для Украины, России и всего мира", — считает он.

  • В конце апреля Гутерриш приезжал в Москву и Киев на переговоры. Они успехом не увенчались.
  • В тот день, когда генсек ООН был в Киеве, Россия нанесла ракетные удары по Киеву.

Читайте также: В Офисе президента назвали условия для возобновления мирных переговоров с Россией

Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Антониу Гутерриш ООН война переговоры
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 