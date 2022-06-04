Генсек ООН призвал Украину и Россию к мирным переговорам: Чем быстрее, тем лучше

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш просит Украину и Россию возобновить мирные переговоры.

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В своем обращении к сотому дню войны он заявил, что война не только вызывает невероятные страдания для Украины, но и разжигает тройной глобальный кризис – продовольственный, энергетический и финансовый.

"Я еще раз призываю к немедленному прекращению насилия", — заявил Гутерриш.

"Чем быстрее стороны добросовестно приступят к дипломатическим усилиям, чтобы прекратить эту войну, тем будет лучше – для Украины, России и всего мира", — считает он.

В конце апреля Гутерриш приезжал в Москву и Киев на переговоры. Они успехом не увенчались.

В тот день, когда генсек ООН был в Киеве, Россия нанесла ракетные удары по Киеву.

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Андрей Водяный

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