Генсек ООН призвал Украину и Россию к мирным переговорам: Чем быстрее, тем лучше
04.06.2022, 05:15
Фото: EPA
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш просит Украину и Россию возобновить мирные переговоры.
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В своем обращении к сотому дню войны он заявил, что война не только вызывает невероятные страдания для Украины, но и разжигает тройной глобальный кризис – продовольственный, энергетический и финансовый.
"Я еще раз призываю к немедленному прекращению насилия", — заявил Гутерриш.
"Чем быстрее стороны добросовестно приступят к дипломатическим усилиям, чтобы прекратить эту войну, тем будет лучше – для Украины, России и всего мира", — считает он.
- В конце апреля Гутерриш приезжал в Москву и Киев на переговоры. Они успехом не увенчались.
- В тот день, когда генсек ООН был в Киеве, Россия нанесла ракетные удары по Киеву.
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