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Генсек Совета Европы: настал темный день для гражданского общества в России

Цей матеріал також доступний українською
29.12.2021, 10:53
Генсек Совета Европы: настал темный день для гражданского общества в России - Фото
Мария Пейчинович-Бурич (Фото - EPA)

Россия все больше отдаляется от общеевропейских ценностей, констатировала генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич в специальном заявлении.

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Заявление генсека Совета Европы было сделано в связи с ликвидацией российским судом общественной правозащитной организации Международный мемориал. Эту новость Бурич назвала "разрушительной для гражданского общества России".

"Существование и развитие организаций гражданского общества является важной опорой любой европейской демократии. Однако РФ, похоже, все дальше отходит от наших общеевропейских стандартов и ценностей", – заявила Бурич.

Она также сожалеет, что власти России отклонили предложение Совета Европы привести национальное законодательство в соответствие с Европейской конвенцией о правах человека.

"Мы продолжаем предлагать нашу помощь и опыт, но сегодня настал темный день для гражданского общества в России", – считает Бурич.

США и Европейский Союз также осудили ликвидацию в России Международного мемориала. 

  • Организация Международный мемориал была создана в 1989 году для исследования политических репрессий в СССР.
  • В ноябре 2021 года прокуратура РФ инициировала запрет Международного мемориала и правозащитного центра Мемориал. Организации обвиняли в нарушениях законодательства России, в частности, закона об "иноагентах".
  • 28 декабря Верховный суд РФ постановил ликвидировать Международный мемориал. Организация намерена оспаривать это решение в российских судах и, если потребуется, в Евросуде по правам человека.

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Сергей Бережной
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Мария Пейчинович-Бурич репрессии совет европы авторитаризм демократия гражданское общество Международный мемориал
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