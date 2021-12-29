США и ЕС осудили ликвидацию Мемориала в России: Это оскорбление дела защиты прав человека

США и Европейский Союз осудили решение Верховного суда России о ликвидации организации Международный мемориал. Об этом говорится в опубликованном пресс-службой Госдепа заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена и твите верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля.

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Блинкен осудил принудительное закрытие Международного мемориала в РФ, назвав его "одной из старейших и наиболее уважаемых российских правозащитных организаций".

Он напомнил, что эта организация в течение трех десятилетий собирала имена и истории миллионов жертв советских репрессий, продвигая историческую справедливость.

Блинкен также сказал, что США с озабоченностью следят за параллельными попытками РФ закрыть дочернюю организацию – правозащитный центр Мемориал.

"Преследование Международного и правозащитного центра Мемориал является оскорблением их благородной миссии и дела защиты прав человека во всем мире", – подытожил он.

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Боррель написал, что ЕС также осуждает решение Верховного суда РФ о закрытии Международного мемориала. По его словам, эта организация играет важную роль в проработке памяти о политических репрессиях и нарушениях прав человека.

Он также считает, что критический взгляд на прошлое необходим для здорового развития и прогресса общества. А удушение свободы в результате ослабляет тех, кто этим занимается, написал дипломат.

Международный мемориал был создан в 1989 году. Первоначальной задачей организации было исследование политрепрессий в СССР.

В ноябре 2021-го российская прокуратура решила добиваться запрета Международного мемориала и правозащитного центра Мемориал. Организации обвиняли в нарушениях законодательства РФ, в частности закона об иноагентах.

28 декабря Верховный суд РФ решил ликвидировать Международный мемориал. Организация намерена оспаривать это решение в российских судах и, если потребуется, в Евросуде по правам человека.

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Марк Сировой

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