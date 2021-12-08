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Нуланд: Путин стремится восстановить Советский Союз

Цей матеріал також доступний українською
08.12.2021, 06:58
Нуланд: Путин стремится восстановить Советский Союз - Фото
Виктория Нуланд (фото - ЕРА)

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд опасается, что президент России Владимир Путин стремится восстановить Советский Союз как "проект своего наследия". Об этом она заявила на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената США.

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По ее словам, в последние годы публичные и частные причитания Путина о распаде СССР стали все громче, а в последние полгода он усилил риторику о том, что суверенная украинская нация якобы является "частью России".

"Есть опасения, что он пытается восстановить Советский Союз как проект своего наследия, а затем, неизвестно будет ли утолен его аппетит или он пойдет дальше", – сказала Нуланд.

По ее словам, поэтому важно единство в Сенате, США в целом, с Украиной, партнерами и союзниками по НАТО. Важно также говорить с российским народом, считает она.

"Никто не хочет и не нуждается сейчас в войне. Меньше всего – россияне, которые заслуживают лучших школ, лучших больниц, лучшей инфраструктуры, лучшего здравоохранения. Именно в этом направлении должно направляться богатство этой страны, а не в отправке их парней замерзать на украинском фронте", – сказала Нуланд.

Замгоссекретаря также отмечала, что после Революции достоинства Украина "действительно вернулась к своему чувству независимости и суверенитета" – и граждане как в Киеве, так и на востоке страны говорят, что хотят жить как европейцы.

По ее мнению, очень опасно делать ставку против украинского патриотизма – и никто не должен хотеть войны, ведь она "будет чрезвычайно кровавой и сложной"с как для России, так и для Украины.

  • 7 декабря прошли переговоры Путина с президентом США Джо Байденом на фоне угрозы нового вторжения России в Украину. LIGA.net вела хронику этого события.
  • В Белом доме после переговоров заявили, что Байден ясно дал понять Путину: США и их союзники ответят решительными санкциями и другими мерами в случае военной эскалации РФ против Украины. Нуланд заявила, что рассматривается вариант полной изоляции РФ от глобальной финансовой системы (вот что это значит). 

Читайте подробнее: "Дальше – полная изоляция". Итоги переговоров Байдена и Путина по Украине: коротко

Марк Сировой
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