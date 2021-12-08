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У Путина ответили Нуланд: Воссоздать Советский Союз невозможно

Цей матеріал також доступний українською
08.12.2021, 13:18
У Путина ответили Нуланд: Воссоздать Советский Союз невозможно - Фото
Дмитрий Песков, Владимир Путин и Тимур Максимов (фото - ЕРА)

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что невозможно воссоздать Советский Союз, передает российский Интерфакс. Так он ответил замгоссекертаря США Виктории Нуланд, которая сказала, что президент РФ Владимир Путин намерен восстановить СССР.

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"Нуланд прекрасно разбирается в российской тематике и во всех нюансах постсоветского пространства. И я убежден, что госпожа Нуланд, так же как и мы, и как и иные специалисты, прекрасно понимает, что воссоздание Советского Союза невозможно", – сказал Песков.

По его словам, на территории бывшего СССР давно "сформировались, окрепли и успешно развиваются независимые суверенные государства".

При этом Песков заявил, что на постсоветской территории "существуют интеграционные процессы с разной скоростью развития": СНГ, Союзное государство Россия-Беларусь, ЕврАзЭс.

  • 7 декабря прошли переговоры Путина с президентом США Джо Байденом на фоне угрозы нового вторжения России в Украину. LIGA.net вела хронику этого события.
  • В Белом доме после переговоров заявили, что Байден ясно дал понять Путину: США и их союзники ответят решительными санкциями и другими мерами в случае военной эскалации РФ против Украины. Нуланд заявила, что рассматривается вариант полной изоляции РФ от глобальной финансовой системы (вот что это значит). 

Читайте подробнее: "Дальше – полная изоляция". Итоги переговоров Байдена и Путина по Украине: коротко

Марк Сировой
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владимир путин ссср дмитрий песков госдеп виктория нуланд советский союз
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