У Путина ответили Нуланд: Воссоздать Советский Союз невозможно

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что невозможно воссоздать Советский Союз, передает российский Интерфакс. Так он ответил замгоссекертаря США Виктории Нуланд, которая сказала, что президент РФ Владимир Путин намерен восстановить СССР.

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"Нуланд прекрасно разбирается в российской тематике и во всех нюансах постсоветского пространства. И я убежден, что госпожа Нуланд, так же как и мы, и как и иные специалисты, прекрасно понимает, что воссоздание Советского Союза невозможно", – сказал Песков.

По его словам, на территории бывшего СССР давно "сформировались, окрепли и успешно развиваются независимые суверенные государства".

При этом Песков заявил, что на постсоветской территории "существуют интеграционные процессы с разной скоростью развития": СНГ, Союзное государство Россия-Беларусь, ЕврАзЭс.

7 декабря прошли переговоры Путина с президентом США Джо Байденом на фоне угрозы нового вторжения России в Украину. LIGA.net вела хронику этого события.

вела хронику этого события. В Белом доме после переговоров заявили, что Байден ясно дал понять Путину: США и их союзники ответят решительными санкциями и другими мерами в случае военной эскалации РФ против Украины. Нуланд заявила, что рассматривается вариант полной изоляции РФ от глобальной финансовой системы (вот что это значит).

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Марк Сировой

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