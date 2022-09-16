Генштаб: В Херсонской области враг ввел спецрежим, моральное состояние оккупантов все ниже

Российские войска продолжают ракетные удары по Украине, не прекращают вести огонь почти на всех участках фронта. В Херсонской области оккупанты вводят специальные меры, пытаясь обезопасить переправы через Днепр. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

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Генштаб сообщает, что армия страны-агрессора продолжает терроризировать мирное население и наносит удары по жилым кварталам и объектам гражданской инфраструктуры, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

Оккупанты продолжают использовать учебные заведения на временно захваченных территориях для размещения личного состава и военной техники. В Фомовке Луганской области на территории аграрного лицея размещена военная техника, а в корпусах – личный состав. Такая же ситуация в Подолах Харьковской области, Черниговке Запорожской области и Подстепной Херсонской области.

Оккупанты ввели усиленные меры безопасности на Южнобужском направлении, жителям ряда населенных пунктов Херсонской области запрещено приближаться к переправам.

Противник продолжает прилагать усилия, чтобы добиться полной оккупации Донецкой области.

Сохраняется угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины. Сегодня враг нанес четыре ракетных и пять авиационных ударов, а также 12 обстрелов из РСЗО по объектам на территории Украины.

На Харьковском направлении Россия обстреляла, в числе прочих, ряд недавно освобожденных ВСУ населенных пунктов, расположенных вблизи государственной границы.

Генштаб отмечает, что враг ежедневно несет значительные потери в личном составе и технике, что подрывает психологическое состояние оккупантов. В Херсонской области личный состав армии РФ осознает бесперспективность наступления и все более опасается за свою жизнь.

Огневым ударом по логистическому узлу было сорвано пополнение резервами оккупационных войск. В зону поражения попали два района сосредоточения живой силы и боевой техники оккупантов.

Утром сообщалось, что за сутки ликвидированы 200 оккупантов, восемь единиц артиллерии и вертолет. С начала полномасштабной войны уничтожены 54 050 оккупантов.

Сергій Бережний

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