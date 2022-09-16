Армия России лишилась еще 200 военных и вертолета: сводка потерь оккупантов
Армия России за сутки потеряла 200 военных ликвидированными, восемь единиц артиллерии и вертолет. С начала полномасштабной войны уничтожены 54 050 оккупантов, говорится в сводке Генштаба.
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За сутки 15 сентября силы обороны Украины нанесли наибольшие потери армии России на Бахмутском и Донецком направлениях. С 24 февраля по 16 сентября РФ потеряла на войне:
личного состава ‒ около 54 050 (+200) человек ликвидировано,
танков ‒ 2199 (+6),
боевых бронированных машин ‒ 4690 (+8),
артиллерийских систем – 1302 (+7),
РСЗО – 312 (+1),
средств ПВО ‒ 168 (+1),
самолетов – 250 (0),
вертолетов – 216 (+1),
БПЛА оперативно-тактического уровня – 908 (0),
крылатых ракет ‒ 233 (0),
кораблей/катеров ‒ 15 (0),
автомобильной техники и автоцистерн – 3550 (+28),
спецтехники ‒ 121 (+1).
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