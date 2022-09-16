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Армия России лишилась еще 200 военных и вертолета: сводка потерь оккупантов

Цей матеріал також доступний українською
16.09.2022, 09:53
Армия России лишилась еще 200 военных и вертолета: сводка потерь оккупантов - Фото
Уничтоженная российская техника в Украине (фото - Генштаб ВСУ)

Армия России за сутки потеряла 200 военных ликвидированными, восемь единиц артиллерии и вертолет. С начала полномасштабной войны уничтожены 54 050 оккупантов, говорится в сводке Генштаба.

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За сутки 15 сентября силы обороны Украины нанесли наибольшие потери армии России на Бахмутском и Донецком направлениях. С 24 февраля по 16 сентября РФ потеряла на войне:

личного состава ‒ около 54 050 (+200) человек ликвидировано,

танков ‒ 2199 (+6),

боевых бронированных машин ‒ 4690 (+8),

артиллерийских систем – 1302 (+7),

РСЗО – 312 (+1),

средств ПВО ‒ 168 (+1),

самолетов – 250 (0),

вертолетов – 216 (+1),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 908 (0),

крылатых ракет ‒ 233 (0),

кораблей/катеров ‒ 15 (0),

автомобильной техники и автоцистерн – 3550 (+28),

спецтехники ‒ 121 (+1).

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Марко Сировой
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ВСУ Донбасс убитые потери армия рф войска россии
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