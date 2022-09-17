Генштаб: Оккупанты готовят пути отступления в Херсонской области, пытаются скрыть потери

Противник продолжает сосредоточение усилий на организации обороны и удержании захваченных территорий, а также не оставляет попытки полностью захватить Донецкую область и препятствовать активным действиям Сил обороны Украины, сообщает в вечерней сводке Генштаб ВСУ.

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Генштаб подтвердил ликвидацию более чем 180 оккупантов в Херсоне 10 сентября в результате удара по территории ООО Алкосервис, на которой размещался личный состав и военная техника противника. По данным Генштаба, спецслужбы страны-оккупанта разбирали завалы пять дней, пытаясь одновременно скрыть понесенные потери.

Также после того, как ВСУ вывели из строя все переправы через Днепр на Херсонском направлении, оккупанты вынуждены готовить там импровизированные пути отступления. Например, в районе Каховской ГЭС для постройки временной переправы они затопили девять вагонов.

Сохраняется угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины. Сегодня враг нанес четыре ракетных и 15 авиационных ударов, а также 20 обстрелов из РСЗО по объектам на территории Украины.

Оккупанты обстреливают позиции защитников Украины вдоль линии столкновения, в том числе на Новопавловском, Запорожском и Южнобужском направлениях. На отдельных участках проводят перегруппировку войск, вводят резервы и ведут воздушную разведку.

Отбиты атаки противника в районах населенных пунктов Бахмут, Зайцево, Первомайское, Николаевка Вторая и Новомихайловка.

Российские войска вели обстрелы из танков, минометов и артиллерии на Северском, Харьковском, Краматорском, Бахмутском, Авдеевском направлениях.

В течение суток авиация Украины нанесла удары по десяти районам сосредоточения живой силы и техники противника и трем позициям зенитных ракетных комплексов. Ракетные войска и артиллерия нанесли огневое поражение по пункту управления противника и складу боеприпасов.

По данным на утро 17 сентября, армия России за прошедшие сутки потеряла 200 военных, три танка, 11 бронированных машин. С начала вторжения ликвидированы уже 54 250 оккупантов.

Сергій Бережний

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