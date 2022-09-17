Потери России за сутки: 200 оккупантов, три танка, самолет – сводка Генштаба

Армия России в течение 16 сентября потеряла 200 военных, три танка, 11 бронированных машин и более двух десятков автомобильной техники. С начала полномасштабной войны в Украине уничтожено 54 250 оккупантов, говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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С 24 февраля до утра субботы оккупанты потеряли:

→ личного состава – около 54 250 (+200) человек ликвидировано,

→ танков – 2202 (+2),

→ боевых бронированных машин – 4701 (+11),

→ артиллерийских систем – 1306 (+4),

→ РСЗО – 312 (0),

→ средств ПВО – 168 (0),

→ самолетов – 251 (+1),

→ вертолетов – 216 (0),

→ БПЛА оперативно-тактического уровня – 911 (+3),

→ крылатых ракет – 236 (+3),

→ кораблей/катеров – 15 (0),

→ автомобильной техники и автоцистерн – 3571 (+21),

→ спецтехники – 121(0).

Российские потери начали расти после того, как Вооруженные Силы Украины сообщили о начале наступления в Херсонской области в конце августа, а во время операции в Харьковской области они вышли на многомесячные максимумы.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что на одного погибшего бойца во время контрнаступления приходилось 9-10 россиян.

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Андрій Водяний

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