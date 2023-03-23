Генштаб опроверг информацию о Новой Каховке: там еще есть российские оккупанты

Генштаб ВСУ опроверг информацию, опубликованную в вечерней сводке, о том, что российские подразделения якобы покинули Новую Каховку Херсонской области.

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"Оккупанты до сих пор временно находятся в Новой Каховке. Информация о якобы уходе противника из данного населенного пункта была обнародована в результате некорректного использования имеющихся данных", – сообщили в Генштабе.

Несколько часов назад Генштаб в вечерней сводке сообщил, что по состоянию на 22 марта 2023 года все подразделения армии оккупанта, которые были размещены в Новой Каховке, якобы покинули город

В сообщении говорилось, что перед этим оккупанты "конфисковывали" у гражданского населения в больших количествах бытовую и электронную технику, драгоценности, элементы одежды и мобильные телефоны.

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Оксана Житнюк

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