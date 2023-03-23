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Генштаб опроверг информацию о Новой Каховке: там еще есть российские оккупанты

Цей матеріал також доступний українською
23.03.2023, 19:56
Генштаб опроверг информацию о Новой Каховке: там еще есть российские оккупанты - Фото
Российские оккупанты (Фото: EPA)
Генштаб ВСУ опроверг информацию, опубликованную в вечерней сводке, о том, что российские подразделения якобы покинули Новую Каховку Херсонской области.
"Оккупанты до сих пор временно находятся в Новой Каховке. Информация о якобы уходе противника из данного населенного пункта была обнародована в результате некорректного использования имеющихся данных", – сообщили в Генштабе.
Несколько часов назад Генштаб в вечерней сводке сообщил, что по состоянию на 22 марта 2023 года все подразделения армии оккупанта, которые были размещены в Новой Каховке, якобы покинули город.
В сообщении говорилось, что перед этим оккупанты "конфисковывали" у гражданского населения в больших количествах бытовую и электронную технику, драгоценности, элементы одежды и мобильные телефоны.

Новость дополняется...

Оксана Житнюк
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