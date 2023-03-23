Все российские подразделения ушли из Новой Каховки – Генштаб

Все российские подразделения покинули территорию Новой Каховки Херсонской области, а перед этим массово грабили местных. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

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По данным Генштаба, на 22 марта 2023 все подразделения армии оккупанта, которые были размещены в Новой Каховке, покинули город. Этому предшествовал обход ближайших помещений местного населения для наживы.

"Оккупанты "конфисковывали" у гражданского населения в больших количествах бытовую и электронную технику, драгоценности, элементы одежды и мобильные телефоны", – сообщается в сводке.

Генштаб также сообщает, что россияне продолжают пытаться прорвать оборону на Купянском и Лиманском направлениях.

В Бахмутском направлении армия РФ не оставляет попыток захватить город Бахмут, где продолжаются постоянные позиционные бои. Украинские силы отбили атаки РФ в районах населенных пунктов Александро-Шультино и Васюковка.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях россияне также в течение суток совершали безуспешные наступательные действия.

С февраля 2022 года Новую Каховку контролировали оккупанты.

В феврале 2023-го в Новой Каховке подполье взорвало автомобиль с четырьмя россиянами, а 20 марта в ГУР сообщили о ликвидации жителя Новой Каховки, который, по данным разведки, организовывал застенки в Херсонской области.

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Оксана Житнюк

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