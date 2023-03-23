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Все российские подразделения ушли из Новой Каховки – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
23.03.2023, 18:41
Все российские подразделения ушли из Новой Каховки – Генштаб - Фото
Российские оккупанты (Фото: EPA)

Все российские подразделения покинули территорию Новой Каховки Херсонской области, а перед этим массово грабили местных. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

По данным Генштаба, на 22 марта 2023 все подразделения армии оккупанта, которые были размещены в Новой Каховке, покинули город. Этому предшествовал обход ближайших помещений местного населения для наживы.

"Оккупанты "конфисковывали" у гражданского населения в больших количествах бытовую и электронную технику, драгоценности, элементы одежды и мобильные телефоны", – сообщается в сводке.

Все российские подразделения ушли из Новой Каховки – Генштаб

Генштаб также сообщает, что россияне продолжают пытаться прорвать оборону на Купянском и Лиманском направлениях.

В Бахмутском направлении армия РФ не оставляет попыток захватить город Бахмут, где продолжаются постоянные позиционные бои. Украинские силы отбили атаки РФ в районах населенных пунктов Александро-Шультино и Васюковка.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях россияне также в течение суток совершали безуспешные наступательные действия.

Смотрите также: Спецподразделение ГУР провело ночной рейд в районе Новой Каховки – видео, фото

Оксана Житнюк
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война Херсонская область генштаб новая каховка
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