В Новой Каховке подполье взорвало автомобиль с четырьмя россиянами, двое уничтожены — ССО
14.02.2023, 15:20
Новая Каховка (скриншот)
Партизаны продолжают сопротивляться оккупантам на временно оккупированных территориях. В частности, в Новой Каховке участники партизанского движения "Атеш" взорвали автомобиль, в котором находились военнослужащие РФ и представители спецслужб. Двое оккупантов погибли, еще двое в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, созданный Силами специальных операций ВСУ.
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Там также напомнили, что на временно оккупированных территориях Луганской области партизаны продолжают уничтожать железнодорожную инфраструктуру.
- С февраля 2022 года Новая Каховка находится под контролем оккупантов.
- В ночь с 23 на 24 января 2023 года группа специального назначения Главного управления разведки Минобороны с участием ВСУ провела разведывательный рейд в тылу оккупантов в районе Новой Каховки. Они уничтожили здание, в котором находился командный пункт, по меньшей мере 12 оккупантов, БТР 82А и захватили пленного.
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