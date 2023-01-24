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Спецподразделение ГУР провело ночной рейд в районе Новой Каховки – видео, фото видео

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24.01.2023, 21:56
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В ночь с 23 на 24 января группа специального назначения Главного управления разведки Министерства обороны с участием Вооруженных Сил Украины провела разведывательный рейд в тыл оккупантов в районе Новой Каховки. Об этом сообщает ГУР.

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Предварительно, благодаря сотрудничеству с местными партизанами и с помощью специальных технических средств, разведчики установили точное местонахождение передового пункта управления оккупантов.

Несмотря на плотное минирование береговой линии и фортификационные сооружения, группа спецназа разведки переправилась через реку и высадилась на противоположный берег, сообщает ГУР.

"Вступив в бой с врагом, разведчики гранатометными выстрелами уничтожили здание, в котором находился командный пункт", – рассказывают в разведке.

Как отмечается, оккупанты восприняли высадку группы ГУР как попытку прорыва линии обороны и сразу привлекли боевые резервы – подразделение сил специальных операций, авиацию и бронетехнику.

"Благодаря этому разведка получила исчерпывающие данные по количеству, составу и местам расположения вражеских резервов", – говорится в сообщении.

По информации ГУР, в ходе боя разведчики уничтожили минимум 12 оккупантов, БТР 82А и захватили пленника.

Выполнив задание, группа вернулась на правый берег Днепра, сообщили в ГУР.

Спецподразделение ГУР провело ночной рейд в районе Новой Каховки – видео, фото

Спецподразделение ГУР провело ночной рейд в районе Новой Каховки – видео, фото

Спецподразделение ГУР провело ночной рейд в районе Новой Каховки – видео, фото

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Наталія Медведєва
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