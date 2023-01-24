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"Оккупанты ложились один за другим". Пара снайперов ССО отработала по россиянам – видео видео

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24.01.2023, 18:49
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Снайперы Сил специальных операций ВСУ уничтожили группу российских оккупантов на одном из направлений боевых действий. Соответствующее видео опубликовано в Facebook ССО ВСУ.

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"Оккупанты ложились один за другим", – говорится в комментарии к видео. 

Как отмечается, пара снайперов ССО ВСУ получила приказ выдвинуться в одном из направлений наблюдения.

Предварительно было известно, что противник планирует наступление в указанном районе.

"Из радиоперехвата стало понятно, что враг информирован о возможной работе наших снайперов, однако фраза "предупрежден – вооружен", на этот раз не сработала", – сообщают ССО ВСУ.

После обнаружения двух российских солдат снайперы ССО ликвидировали одного из них.

"После этого на помощь врагу подошли еще двое бойцов. В итоге четыре трупа оккупантов украсили ландшафт на одном из наших оборонительных рубежей", – рассказали в ССО ВСУ.

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Наталія Медведєва
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