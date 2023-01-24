Снайперы Сил специальных операций ВСУ уничтожили группу российских оккупантов на одном из направлений боевых действий. Соответствующее видео опубликовано в Facebook ССО ВСУ.
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"Оккупанты ложились один за другим", – говорится в комментарии к видео.
Как отмечается, пара снайперов ССО ВСУ получила приказ выдвинуться в одном из направлений наблюдения.
Предварительно было известно, что противник планирует наступление в указанном районе.
"Из радиоперехвата стало понятно, что враг информирован о возможной работе наших снайперов, однако фраза "предупрежден – вооружен", на этот раз не сработала", – сообщают ССО ВСУ.
После обнаружения двух российских солдат снайперы ССО ликвидировали одного из них.
"После этого на помощь врагу подошли еще двое бойцов. В итоге четыре трупа оккупантов украсили ландшафт на одном из наших оборонительных рубежей", – рассказали в ССО ВСУ.
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