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Спецназ Нацгвардии ПТРК и дронами уничтожил три танка и две БМП россиян за два дня – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
24.01.2023, 17:27
Скриншот с видео
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Бойцы специального назначения Национальной гвардии уничтожили три российских танка и две бронированных машины пехоты. Соответствующее видео опубликовано в Facebook Нацгвардии.

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Как отмечается, вражеская техника была уничтожена на Донецком направлении.

"Благодаря умелым действиям, использованию ПТРК и ударных дронов за два дня гвардейские спецназовцы уничтожили 3 танка и 2 БМП, а также живую силу противника", – говорится в сообщении.

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Наталія Медведєва
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