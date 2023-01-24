Бойцы специального назначения Национальной гвардии уничтожили три российских танка и две бронированных машины пехоты. Соответствующее видео опубликовано в Facebook Нацгвардии.
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Как отмечается, вражеская техника была уничтожена на Донецком направлении.
"Благодаря умелым действиям, использованию ПТРК и ударных дронов за два дня гвардейские спецназовцы уничтожили 3 танка и 2 БМП, а также живую силу противника", – говорится в сообщении.
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