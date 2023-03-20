В Новой Каховке ликвидировали местного организатора пыточных – ГУР
На днях был ликвидирован житель Новой Каховки Сергей Москаленко, который, по данным разведки, организовывал пыточные в Херсонской области. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.
По информации ГУР, мужчина 1978 г.р. был владельцем охранной фирмы в Новой Каховке.
"Во время оккупации пошел на сотрудничество с россиянами и получил должность так называемого начальника СИЗО, где над пленными украинцами совершали бесчеловечные пытки", – говорится в сообщении.
Местный Telegram-канал "Новая Каховка/Новости" сообщает, что Москаленко был владельцем новокаховской охранной фирмы "Ягуар".
По данным канала, в мае 2022 года он предоставлял оккупационной администрации информацию о местных активистах, военных, правоохранителях и участниках АТО.
- 14 марта во временно оккупированной Новой Каховке с помощью самодельного взрывного устройства пытались ликвидировать коллаборанта Виталия Гуру, занимавшего руководящую "должность" в оккупационной администрации города.
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