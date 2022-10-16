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Генштаб отчитался об успешных точечных ударах артиллерии ВСУ в Запорожской области

Цей матеріал також доступний українською
16.10.2022, 07:20
Генштаб отчитался об успешных точечных ударах артиллерии ВСУ в Запорожской области - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Генеральный штаб в утренней сводке в воскресенье заявил об успешных точечных ударах артиллерии в Запорожской области.

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В селе Марфополь возле Гуляйполя одним из таких обстрелов удалось уничтожить склад боеприпасов россиян, более 20 оккупантов получили ранения. В Токмаке уничтожены 10 единиц военной техники и ранены до 40 военнослужащих.

В Пологах после артиллерийских обстрелов ранены до 30 оккупантов, в Каменке-Днепровской – около 40 раненых и семь уничтоженных единиц техники.

"Количество погибших, которое оккупанты пытаются тщательно скрыть, уточняется", – говорится в сводке.

Генштаб пишет, что Россия по-прежнему пытается вести наступательные действия только на двух направлениях: Бахмутском и Авдеевском. Вдоль всей линии столкновения россияне ведут обстрелы.

За прошедшие сутки противник нанес пять ракетных и 23 авиационных удара, совершил до 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Подразделения Сил обороны Украины отразили атаки в районе Торского и Спорного на Краматорском направлении, Берестового, Соледара и Бахмута на Бахмутском направлении и Марьинки, Победы и Невельского на Авдеевском направлении.

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война запорожская область генштаб
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