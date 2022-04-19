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Генштаб: Потери одной из бригад РФ составили 75%. Путин отметил ее за "массовый героизм"

Цей матеріал також доступний українською
19.04.2022, 07:42
Генштаб: Потери одной из бригад РФ составили 75%. Путин отметил ее за
Остатки российской военной техники в Украине (фото - Генштаб ВСУ)

Потери российской 126 бригады обороны черноморского флота составили до 75%. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ. Ранее российский диктатор Владимир Путин дал этой бригаде почетное наименование "гвардейская". 

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"По имеющейся уточненной информации, потери 126 бригады береговой обороны черноморского флота составляют до 75%", – говорится в сводке Генштаба.

28 марта Путин подписал указ о присвоении "почетного наименования" этой бригаде за "массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество".

Генштаб: Потери одной из бригад РФ составили 75%. Путин отметил ее за "массовый героизм"

126 бригада – это бывшая 36 бригада береговой охраны ВМС ВС Украины, которая дислоцировалась в Крыму.

Также известно, что 810 отдельная бригада морской пехоты черноморского флота потеряла 158 военнослужащих убитыми, около 500 ранеными, а 70 человек числятся пропавшими без вести.

В Генштабе сообщили, что значительная часть военнослужащих указанных бригад написала рапорты на отказ от участия в войне в Украине.

Читайте также: Путин удостоил бригаду, убивавшую в Буче. За массовый "героизм" стала гвардейской

Оксана Житнюк
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война генштаб
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