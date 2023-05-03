Генштаб: Продолжаются бои в Бахмуте. Россия атакует в Марьинке, Авдеевке, у Лимана – карта

Силы обороны продолжают отбивать штурмы российских оккупантов в Бахмуте, Марьинке, в районе Авдеевки, не дают захватчикам продвигаться на Лиманском направлении. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины в сводке утром 3 мая.

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Как отмечается, оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – совершили более 30 атак.

В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, украинские войска держат оборону.

На Лиманском направлении россияне вели безуспешные наступательные действия в районе южнее Дибровы.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Идут бои в городе Бахмут.

Оккупанты безуспешно атаковали в направлении Ивановского и Предтечино.

На Авдеевском направлении россияне вели наступательные действия в районе Первомайского Донецкой области, успеха не имели.

На Марьинском направлении отражены атаки противника в районе Марьинки.

Авиация Сил обороны нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава оккупантов.

Ракетные войска и артиллерия поразили один пункт управления, 12 районов сосредоточения вооружения и военной техники, четыре склада боеприпасов, одно средство противовоздушной обороны и еще одну важную цель противника.

В Бахмуте российские оккупанты делают в основном акцент на том, чтобы захватить многоэтажные дома, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр

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Наталія Медведєва

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