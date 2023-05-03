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Генштаб: Продолжаются бои в Бахмуте. Россия атакует в Марьинке, Авдеевке, у Лимана – карта

Цей матеріал також доступний українською
03.05.2023, 06:46
Генштаб: Продолжаются бои в Бахмуте. Россия атакует в Марьинке, Авдеевке, у Лимана – карта - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны продолжают отбивать штурмы российских оккупантов в Бахмуте, Марьинке, в районе Авдеевки, не дают захватчикам продвигаться на Лиманском направлении. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины в сводке утром 3 мая.

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Как отмечается, оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – совершили более 30 атак.

В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка, украинские войска держат оборону.

На Лиманском направлении россияне вели безуспешные наступательные действия в районе южнее Дибровы.

Генштаб: Продолжаются бои в Бахмуте. Россия атакует в Марьинке, Авдеевке, у Лимана – карта

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Идут бои в городе Бахмут.

Оккупанты безуспешно атаковали в направлении Ивановского и Предтечино.

Генштаб: Продолжаются бои в Бахмуте. Россия атакует в Марьинке, Авдеевке, у Лимана – карта

На Авдеевском направлении россияне вели наступательные действия в районе Первомайского Донецкой области, успеха не имели.

Генштаб: Продолжаются бои в Бахмуте. Россия атакует в Марьинке, Авдеевке, у Лимана – карта

На Марьинском направлении отражены атаки противника в районе Марьинки.

Генштаб: Продолжаются бои в Бахмуте. Россия атакует в Марьинке, Авдеевке, у Лимана – карта

Авиация Сил обороны нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава оккупантов. 

Ракетные войска и артиллерия поразили один пункт управления, 12 районов сосредоточения вооружения и военной техники, четыре склада боеприпасов, одно средство противовоздушной обороны и еще одну важную цель противника.

Читайте также: "Это не главная угроза". Почему РФ снова бьет стратегической авиацией и чего ждать дальше

Наталія Медведєва
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