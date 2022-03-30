Генштаб: Противник потерпел потери и, вероятно, временно отказался от блокирования Киева

Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию по состоянию на 12:00 30 марта.

"Противник потерпел значительные потери и, вероятно, временно отказался от выполнения задания по блокированию Киева. Осуществляет перегруппировку и сосредоточение усилий на проведении наступательной операции в Восточной операционной зоне. Наращивает систему материально-технического и тылового обеспечения войск на Донецком и Таврическом направлениях.

В связи с необходимостью комплектования подразделений вооруженных сил РФ, участвующих в войне против Украины и понесших существенные потери, военное командование врага продолжает направлять военнослужащих из воинских частей обеспечения, в том числе и из учебных заведений.

Личный состав противника деморализован и имеет низкую мотивацию к участию в боевых действиях на территории Украины. Так, по имеющейся информации, попытки российского военного командования мобилизовать "добровольцев" не имеют поддержки населения. В частности, в Калининградской области удалось набрать только 17 так называемых "добровольцев".

На Волынском направлении перемещений тактических подразделений противника и изменений в их составе не зафиксировано. В вооруженных силах Республики Беларусь продолжаются мероприятия оперативной и боевой подготовки.

На Полесском направлении отмечается перемещение войск противника вдоль государственной границы Украины с РБ. Одновременно продолжается накопление оккупационных войск в районе Чернобыльской АЭС, объекта "Укрытие" и зоне отчуждения в целом. Так, зафиксировано движение смешанных колонн вражеской техники из населенного пункта Иванков в направлении Чернобыльской АЭС.

На Сиверском направлении противник сосредоточил усилия на проведении мероприятий диверсионно-разведывательной деятельности, инженерном оборудовании позиций и нанесении артиллерийских ударов по позициям подразделений Вооруженных сил Украины и объектам инфраструктуры в районе города Чернигова.

На Броварском направлении отмечен частичный отвод подразделений из занятого оккупантами района в сторону границы с российской федерацией.

На Слобожанском направлении захватчики продолжают блокировать город Харьков и наносить артиллерийские удары по жилым кварталам города.

На Изюмском направлении враг наращивает усилия за счет перемещения отдельных подразделений из состава 20 общевойсковой армии и 1 танковой армии с других направлений. Продолжает наносить ракетно-бомбовые удары и осуществляет артиллерийские обстрелы.

На Донецком направлении противник активизировал огневое воздействие и штурмовые действия. Продолжает наносить авиационные и ракетные удары по населенным пунктам. Основные усилия сосредоточены на взятии под контроль городов Попасная, Рубежное и Мариуполь.

На Южнобужском направлении враг пытается принимать меры по восстановлению боеспособности своих войск, пополнению боеприпасов и горюче-смазочных материалов. Продолжает инженерное оборудование занятых рубежей. Огнем артиллерии и ударами авиации пытаются сковывать действия подразделений Вооруженных Сил Украины.

Вчера, в российском городе Белгород, в результате пренебрежения правилами безопасности и нарушения требований транспортировки боеприпасов произошла их самовольная детонация. Указанная ситуация является примером типичного для российских военнослужащих массового использования устаревших опасных боеприпасов, в том числе и времен Второй мировой Войны.

Только вчера Генеральный штаб Вооруженных сил Украины предупреждал об угрозе самодетонации боеприпасов, огромный склад которых россия обустроила в районе Чернобыльской АЭС.

Группировка сил обороны продолжает вести оборонную операцию на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях".

Дмитрий Смирнов

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.