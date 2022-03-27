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Генштаб: российские оккупанты меняют топливо и провизию в Беларуси на алкоголь

Цей матеріал також доступний українською
27.03.2022, 07:13
Генштаб: российские оккупанты меняют топливо и провизию в Беларуси на алкоголь - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ опубликовал оперативные данные по состоянию на 6:00 27 марта.

По имеющейся информации, на временно-оккупированной территории автономной республики Крым, в медицинские учреждения города Севастополя ежедневно прибывает в среднем от 50 до 100 раненых.

Нравственно-психологическое состояние войск противника остается низким. По маршрутам движения российских военных колонн по территории Беларуси отмечаются нередкие факты продажи военнослужащими топлива и провизии или их обмена на спиртные напитки.

Оккупанты продолжают терроризировать и запугивать местное население на временно занятых территориях. Имеют место редкие случаи мародерства, похищения людей и имущества.

На Донецком и Луганском направлениях группировкой Объединенных сил отражены 7 вражеских атак. Украинскими воинами уничтожены 8 танков, 8 единиц бронированной и 3 – автомобильной техники противника, один миномет. 

Группировкой Воздушных сил ВСУ за предыдущие сутки поражен 1 самолет, 12 БПЛА разных типов и 2 крылатые ракеты. Ударная авиация нанесла удары по определенным командованием целям и объектам оккупантов.

Дмитрий Смирнов
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