Генштаб ВСУ назвал потери России за сутки: 690 человек, три танка, пять единиц артиллерии

Армия России в течение 22 апреля потеряла в Украине 690 военных, три танка и пять единиц артиллерии. С начала полномасштабной войны в Украине уничтожено более 186 000 оккупантов, говорится в всводке Генштаба ВСУ.

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С 24 февраля до утра воскресенье оккупанты потеряли:

→ личного состава – около 186 420 (+690) человек ликвидировано,

→ танков – 3675 (+3),

→ боевых бронированных машин – 7131 (+1),

→ артиллерийских систем – 2837 (+5),

→ РСЗО – 539 (0),

→ средств ПВО – 289 (0),

→ самолетов – 308 (0),

→ вертолетов – 294 (+1),

→ БПЛА оперативно-тактического уровня – 2402 (+4),

→ крылатых ракет – 911 (0),

→ кораблей/катеров – 18 (0),

→ автомобильной техники и автоцистерн – 5730 (+12),

→ спецтехники – 339 (+2).

США еще в январе считали, что Бахмут упадет, но бои за город продолжаются до сих пор.

Андрій Водяний

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