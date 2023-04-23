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Генштаб ВСУ назвал потери России за сутки: 690 человек, три танка, пять единиц артиллерии

Цей матеріал також доступний українською
23.04.2023, 07:51
Генштаб ВСУ назвал потери России за сутки: 690 человек, три танка, пять единиц артиллерии - Фото
Фото: 10 отдельная горно-штурмовая бригада «Эдельвейс»

Армия России в течение 22 апреля потеряла в Украине 690 военных, три танка и пять единиц артиллерии. С начала полномасштабной войны в Украине уничтожено более 186 000 оккупантов, говорится в всводке Генштаба ВСУ.

С 24 февраля до утра воскресенье оккупанты потеряли:

→ личного состава – около 186 420 (+690) человек ликвидировано,
→ танков – 3675 (+3),
→ боевых бронированных машин – 7131 (+1),
→ артиллерийских систем – 2837 (+5),
→ РСЗО – 539 (0),
→ средств ПВО – 289 (0),
→ самолетов – 308 (0),
→ вертолетов – 294 (+1),
→ БПЛА оперативно-тактического уровня – 2402 (+4),
→ крылатых ракет – 911 (0),
→ кораблей/катеров – 18 (0),
→ автомобильной техники и автоцистерн – 5730 (+12),
→ спецтехники – 339 (+2).

Генштаб ВСУ назвал потери России за сутки: 690 человек, три танка, пять единиц артиллерии
Андрій Водяний
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