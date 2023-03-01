Генштаб: ВСУ отбились у Купянска, Бахмута, Авдеевки, поразили станцию РЭБ россиян – карта

За минувшие сутки Вооруженные Силы Украины отбили атаки российских оккупантов у Купянска, Бахмута, Авдеевки, поразили станцию РЭБ врага. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 1 марта.

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Как отмечается, на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях за прошедшие сутки наши защитники отбили более 85 атак росиян.

На Купянском и Лиманском направлениях противник вел наступательные действия в районах населенных пунктов Макеевка, Невское, Червонопоповка, Шипиловка и Белогоровка Луганской области, однако успеха не имел.

На Бахмутском направлении оккупанты продолжают вести наступление. Не перестают штурмовать город Бахмут.

Силы обороны отразили атаки в районах Орехово-Василовки, Дубово-Василовки, Богдановки, Бахмута, Часового Яра и Белой Горы.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник продолжает атаковать позиции украинских войск.

Совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Марьинка и Победа.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения оккупантов.

Ракетчики и артиллеристы ВСУ поразили девять районов сосредоточения живой силы и район сосредоточения вооружения и военной техники противника, а также две позиции зенитно-ракетных комплексов, станцию ​​РЭБ и состав боеприпасов.

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Наталія Медведєва

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