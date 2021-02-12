Геращенко предложил сделать проплаченные митинги незаконными
12.02.2021, 13:34
Антон Геращенко (Фото: пресс-служба МВД)
Митинги, участники которых получают деньги от организаторов, являются незаконными. Об этом заявил замминистра внутренних дел Антон Геращенко в эфире Украина 24.
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По его словам, в Украине "очень либеральное законодательство" и кто угодно может выплачивать "миллионы гривен" за организацию платных акций протеста.
Организаторы, считает Геращенко, платят деньги за людей, которые ходят с транспорантами "за" и "против".
"Нам нужно задокументировать то, что эти ребята делают вместе. Как правило, они получают деньги, $500 в месяц, они участники спортивных клубов. Но это не является незаконным", - сказал он.
- 18 декабря каналы из пула депутата от ОПЗЖ и кума Путина Виктора Медведчука показали митинг против вселенского патриарха Варфоломея. При этом некоторые участники митинга даже не знали, против кого протестуют.
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