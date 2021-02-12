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Геращенко предложил сделать проплаченные митинги незаконными

12.02.2021, 13:34
Геращенко предложил сделать проплаченные митинги незаконными - Фото
Антон Геращенко (Фото: пресс-служба МВД)

Митинги, участники которых получают деньги от организаторов, являются незаконными. Об этом заявил замминистра внутренних дел Антон Геращенко в эфире Украина 24.

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По его словам, в Украине "очень либеральное законодательство" и кто угодно может выплачивать "миллионы гривен" за организацию платных акций протеста. 

Организаторы, считает Геращенко, платят деньги за людей, которые ходят с транспорантами "за" и "против". 

"Нам нужно задокументировать то, что эти ребята делают вместе. Как правило, они получают деньги, $500 в месяц, они участники спортивных клубов. Но это не является незаконным", - сказал он.

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Станислав Стороженко
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закон мвд митинг
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