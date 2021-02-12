Геращенко предложил сделать проплаченные митинги незаконными

Митинги, участники которых получают деньги от организаторов, являются незаконными. Об этом заявил замминистра внутренних дел Антон Геращенко в эфире Украина 24.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

По его словам, в Украине "очень либеральное законодательство" и кто угодно может выплачивать "миллионы гривен" за организацию платных акций протеста.

Организаторы, считает Геращенко, платят деньги за людей, которые ходят с транспорантами "за" и "против".

"Нам нужно задокументировать то, что эти ребята делают вместе. Как правило, они получают деньги, $500 в месяц, они участники спортивных клубов. Но это не является незаконным", - сказал он.

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.