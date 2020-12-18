"Кто такой Варфоломей? Не знаю". Как под каналы Медведчука митинг собирали: видео

11 декабря каналы Медведчука показали митинг против вселенского патриарха Варфоломея. При этом некоторые участники митинга даже не знали, против кого протестуют, что видно в сюжете Detector UA.
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На митинге стояли люди с плакатами "Варфоломей – иуда", "Варфоломей – слуга Помпео" и в таком духе. Сначала журналист спрашивал у митингующих, кто такой Варфоломей. Вот несколько ответов:
- "Это глава нашей церкви, православной украинской";
- "Плохо знаком с ним. Я беру в общем все, ну все в общем взятое. Я митингую, честно, по-мужски. Митингую против него. Честно, вообще не интересно (кто такой Варфоломей, – ред.)";
- "Это безбожник. Он, можно сказать, был слугой Господа, но уже нет. Именно так (должность, – ред.) не знаю. Он приезжий, приехал сюда. Помпео – дьявол, должность точно не знаю";
- "Патриарх местный. Вы знаете, я не хочу ничего комментировать. Я стою здесь против Варфоломея".
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Затем журналист начал шутить, что Медведчук – это представитель Варфоломея или его хозяин, и спрашивал отношение митингующих к этим тезисам:
- "Честно, на морозе мозги уже не бум-бум";
- "Православие приватизировано. Это одна компания. У них задача – расколоть православие. Да-да-да! Их задача – посеять вражду в сердцах людей, разбить веру нашу и, естественно, начинают торговать имуществом";
- "Все – хозяева всего, это все".
В конце ролика человек, который представился организатором митинга, заверял, что люди сами пришли на акцию. Он также говорил: "В московский (патриархат, – ред.) нет, не хожу. Вот именно в ПЦУ (хожу, – ред.). Это для меня очень важно".
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