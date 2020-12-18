"Кто такой Варфоломей? Не знаю". Как под каналы Медведчука митинг собирали: видео

11 декабря каналы Медведчука показали митинг против вселенского патриарха Варфоломея. При этом некоторые участники митинга даже не знали, против кого протестуют, что видно в сюжете Detector UA.

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На митинге стояли люди с плакатами "Варфоломей – иуда", "Варфоломей – слуга Помпео" и в таком духе. Сначала журналист спрашивал у митингующих, кто такой Варфоломей. Вот несколько ответов:

- "Это глава нашей церкви, православной украинской";

- "Плохо знаком с ним. Я беру в общем все, ну все в общем взятое. Я митингую, честно, по-мужски. Митингую против него. Честно, вообще не интересно (кто такой Варфоломей, – ред.)";

- "Это безбожник. Он, можно сказать, был слугой Господа, но уже нет. Именно так (должность, – ред.) не знаю. Он приезжий, приехал сюда. Помпео – дьявол, должность точно не знаю";

- "Патриарх местный. Вы знаете, я не хочу ничего комментировать. Я стою здесь против Варфоломея".

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Затем журналист начал шутить, что Медведчук – это представитель Варфоломея или его хозяин, и спрашивал отношение митингующих к этим тезисам:

- "Честно, на морозе мозги уже не бум-бум";

- "Православие приватизировано. Это одна компания. У них задача – расколоть православие. Да-да-да! Их задача – посеять вражду в сердцах людей, разбить веру нашу и, естественно, начинают торговать имуществом";

- "Все – хозяева всего, это все".

В конце ролика человек, который представился организатором митинга, заверял, что люди сами пришли на акцию. Он также говорил: "В московский (патриархат, – ред.) нет, не хожу. Вот именно в ПЦУ (хожу, – ред.). Это для меня очень важно".

5 января 2019 года в Константинополе Варфоломей подписал томос об автокефалии для ПЦУ. Российская православная церковь пыталась всячески препятствовать этому.

16 октября 2020 года президент Зеленский пригласил Варфоломея посетить Украину. Патриарх согласился.

УПЦ МП выступила против этого приглашения. Там заявили, что это якобы может привести к "новому витку религиозного противостояния".

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