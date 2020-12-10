UA

Нацсовет вынес предупреждение каналам Медведчука за нарушение законов

10.12.2020, 18:41
Нацсовет вынес предупреждение каналам Медведчука за нарушение законов - Фото
Виктор Медведчук (Фото: пресс-служба ОПЗЖ)
Нацсовет по телерадиовещанию вынес предупреждения телеканалам, связанным с Виктором Медведчуком, за нарушение законов. В их числе – 112 Украина и ZIK. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Во время внеплановых выездных проверок Нацсовет выявил, что телеканалы 112 Украина и Z ZIK нарушили действующее законодательство: первый показал фильм при участии российского актера, запрещенного к показу в Украине, второй – не разместил в эфире информацию о дне памяти депортации украинцев в 1944-1951 годах.

Обоим телеканалам было вынесено предупреждение. Последующими санкциями могут стать штрафы или аннулирование лицензии на основании решения суда.

Дополнительно Нацсовет назначил внеплановые проверки на телеканалах Newsone и 112 Украина за нарушение избирательного законодательства (скрытая предвыборная агитация, агитация в день голосования).

Кроме того, Нацсовет усмотрел нарушения избирательного законодательства в эфире телеканалов Интер, 112 Украина, Z ZIK, V и ITV MEDIA GROUP. Сейчас по ним составлены и отправлены в суд протоколы об административных нарушениях.

Читайте также: Арестович объяснил, почему не считает врагами каналы Медведчука

Дарья Мостовая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер по роботі з внутрішніми клієнтами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Разместить вакансию
нацсовет виктор медведчук телеканал 112 украина ОПЗЖ

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Заглядывая в будущее. Стоит ли доверять экономическим прогнозам во время кризиса?

Заглядывая в будущее. Стоит ли доверять экономическим прогнозам во время кризиса?
 