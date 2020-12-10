Нацсовет вынес предупреждение каналам Медведчука за нарушение законов
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Во время внеплановых выездных проверок Нацсовет выявил, что телеканалы 112 Украина и Z ZIK нарушили действующее законодательство: первый показал фильм при участии российского актера, запрещенного к показу в Украине, второй – не разместил в эфире информацию о дне памяти депортации украинцев в 1944-1951 годах.
Обоим телеканалам было вынесено предупреждение. Последующими санкциями могут стать штрафы или аннулирование лицензии на основании решения суда.
Дополнительно Нацсовет назначил внеплановые проверки на телеканалах Newsone и 112 Украина за нарушение избирательного законодательства (скрытая предвыборная агитация, агитация в день голосования).
Кроме того, Нацсовет усмотрел нарушения избирательного законодательства в эфире телеканалов Интер, 112 Украина, Z ZIK, V и ITV MEDIA GROUP. Сейчас по ним составлены и отправлены в суд протоколы об административных нарушениях.
- В октябре 2019 года Окружной админсуд Киева открыл производство по делу об аннулировании лицензии телеканалу Newsone, который принадлежит нардепу от ОПЗЖ Тарасу Козаку. Народного депутата допросили по трем статьям, включая терроризм.
- 9 декабря 2020 года спикер украинской делегации ТКГ Алексей Арестович заявил, что каналы, связанные с Медведчуком, не являются врагами, работают по закону и он "приветствует их деятельность".
- 10 декабря Нацсовет назначил внеплановую проверку телеканала НАШ из-за ретрансляции российской пропаганды.
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