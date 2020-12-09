Арестович объяснил, почему не считает врагами каналы Медведчука

Нельзя называть врагами журналистов телеканалов Виктора Медведчука, даже если они ведут информационную борьбу против Украины. Об этом написал в Facebook спикер украинской делегации в минской ТКГ, советник главы ОП Алексей Арестович.

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Он повторил, что приветствует журналистскую деятельность каналов Медведчука. Но объяснил, что имеет в виду. По его словам, речь идет об "украинских журналистах, гражданах Украины", которые используют украинский язык, а у самих компаний есть украинская лицензия на вещание. "Хотите, чтобы я, как советник Офиса или как гражданин назвал других граждан Украины врагами? Этого не будет", – написал он.

При этом Арестович признал, что некоторые гости этих каналов "систематически распространяют откровенно антиукраинские и пророссийские нарративы". Он хотел бы услышать от каналов, почему они регулярно приглашают таких гостей. "Особенно по недавним включениям в прямой эфир представителей организаций, очень похожих на террористические", – добавил он.

Арестович говорит, что не уполномочен давать оценок редполитике каналов. Но его "гражданская позиция" – эти каналы ведут систематическую информационную борьбу против Украины. "У меня тоже много вопросов к СБУ и Нацсовету. И я хотел бы услышать на них ответы. Как должностное лицо, я поставил этот вопрос и по служебной линии", – добавил он.

Вчера Арестович заявил, что каналы, связанные с Медведчуком, не являются врагами, работают по закону и он "приветствует их деятельность". При этом он отметил, что через эти каналы могут манипулировать спикеры.

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Марк Сировой

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