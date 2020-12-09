Арестович о каналах Медведчука: Они не враги, работают по закону, я приветствую их работу

Телеканалы, связанные с нардепом ОПЗЖ и кумом президента РФ Виктором Медведчуком, не являются врагами, но через них некоторые лица пытаются манипулировать. Такое мнение в эфире Громадського радіо высказал спикер украинской делегации в минской Трехсторонней контактной группы и советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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"Они не являются нашими врагами, они являются представителями украинских СМИ, которые работают по закону. Мы приветствуем их профессиональную деятельность. Другое дело, что некоторые спикеры или другие лица, пользуясь их возможностями, часто-густо доносят искаженную или предвзятую информацию", – сказал он.

На вопрос, представляют ли эти каналы угрозу нацбезопасности, Арестович ответил, что там работают "очень подготовленные люди", которых так просто на этом "не поймаешь". Однако этим каналам власть должна отвечать своим информированием.

"На их информирование населения мы должны ответить нашим информированием – четким, системным, которое объясняет народу, что происходит. Я стараюсь сделать такое информирование системным, последовательным", – сказал он.

7 мая заместитель помощника государственного секретаря США Джордж Кент заявил, что Медведчук распространил российский фейк об американских лабораториях в Украине.

10 июля президент Владимир Зеленский выразил уверенность, что Медведчук спонсируется из РФ. На вопрос, когда этим "займутся", он ответил, что "мы с вами должны жить по закону" и "у нас есть правоохранительные органы".

Осенью каналы Медведчука распространяли фейки о российской "вакцине против коронавируса", которая не прошла всех стадий клинических испытаний, писал Институт массовой информации.

Вчера сообщалось, что в РФ распространили фейк о производстве российской вакцины в Украине. По информации российских СМИ, о возможности производить российскую вакцину в Украине сказал именно Медведчук.

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Марк Сировой

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