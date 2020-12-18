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"Вы же не вступаете в дерьмо?" Кулеба объяснил, почему не ходит на пророссийские каналы

18.12.2020, 10:41
Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба МИД)

Спикерам не стоит "вступать в дерьмо" и ходить на эфиры всех каналов, чтобы достучаться до разной аудитории. Об этом в эфире Радио НВ сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Журналистка попросила главу МИД прокомментировать ситуацию с пророссийскими каналами. Она привела в пример недавний опрос на телеканале экс-регинала Мураева НАШ о том, стоит ли Крыму и Донбассу возвращаться в Украину.

"Я для себя несколько лет назад решил, что никогда не буду участвовать в телешоу и программах определенной группы телеканалов. Они обижались, звонили, всячески меня затягивали", – ответил Кулеба.

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Министр считает, что не стоит легитимизировать такие каналы присутствием в их эфирах. Он также не разделяет мнения, что надо ходить на разные каналы, чтобы достучаться до разной аудитории.

"Вы не вступаете в дерьмо, потому что надо ступить на грешную землю, правильно? Вы пытаетесь дерьмо обойти. Так и здесь. В информационном пространстве ситуация такая же: есть какие-то правила личной гигиены", – сказал дипломат.

При этом Кулеба отметил, что Украина – демократическое государство со свободой слова, и в опросе канала НАШ "в принципе мы не услышали ничего криминального", но опрос вызывает отвращение и продвигает нарративы РФ. Глава МИД считает, что должно быть регулирование подобных случаев: "СМИ, которые таким занимаются, должны знать, что за пересечение красных линий в их редполитике наступает ответственность".

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Марк Сировой
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