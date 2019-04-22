Геращенко: У нас нет повстанцев, псевдореспублики не легализуем

Ирина Геращенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В Украине никто не позволит легализовать псевдореспублики. Об этом заявила в своем выступлении на заседании согласительного совета первый вице-спикер Ирина Геращенко, передает корреспондент LIGA.net.

Геращенко отметила, что команда новоизбранного президента поддержала минский формат переговоров. Геращенко напомнила, что минские соглашения подписаны в трехстороннем формате - Украина, Россия, ОБСЕ.

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"Никто не даст предпринимать шаги по легитимизации так называемых псевдореспублик. У нас нет повстанцев, есть террористы и боевики что определено законом про реинтеграцию Донбасса, который подан президентом Порошенко", - сказала она.

19 апреля 2019 года в ходе дебатов на НСК Олимпийский кандидат в президентв Владимир Зеленский назвал боевиков российской гибридной армии в Донбассе повстанцами ЛДНР.